Rafa Kalimann posta fotos de fio-dental e ganha elogios

A ex-BBB, Rafa Kalimann, compartilhou fotos em suas redes sociais neste domingo (5) e deixou os fãs encantados.

Com um biquíni fio-dental, ela postou fotos em um campo de futebol e na companhia de seu cachorro. “Dia lindo”, escreveu na legenda do post no Instagram, que soma mais de 22 milhões de seguidores.

Nos comentários das fotos, muitos elogios: “É um fotão mais perfeito que o outro”, escreveu um fã; “Afff, tu não existe”, apontou outro; “Lindíssima”, elogiou um terceiro.

Com informações do site Metrópoles.

