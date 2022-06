Rafa Kalimann e Bruninho do vôlei estão vivendo romance, diz colunista

Da Redação

Com isso, é possível presumir que o relacionamento da influencer com João Vicente Castro ficou no passado

Teríamos um novo casal na área? De acordo com o colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando do SBT, Rafa Kalimann e Bruno Rezende, o Bruninho da Seleção Brasileira de Vôlei, estariam vivendo um affair.

continua após publicidade .

Essa suposição foi feita após os dois serem vistos juntos em um festa em São Paulo, nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, e segundo Baldi, rolava um clima de muito romance.

Com isso, é possível presumir que o relacionamento da influencer com João Vicente Castro ficou no passado. Em maio, durante uma entrevista, Rafa foi questionada por Leo Dias se eles estavam juntos e desconversou, enchendo o ator de elogios. “João é uma pessoa que eu confio muito, que eu amo muito, que é um grande de um gostoso, gato, lindo. Que eu amo, a gente confia muito um no outro”.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do Metrópoles.