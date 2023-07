Rafa Kalimann deixa seguidores admirados ao posar de vestido decotado

Nesta quarta-feira (12), Rafa Kalimann deixou seus seguidores maravilhados ao compartilhar em seu Instagram mais fotos inéditas de sua viagem a Ibiza. A influenciadora surgiu esbanjando elegância e estilo durante a viagem.

A ex-BBB apostou na beleza ao surgir com um vestido preto todo decotado e com recortes estratégicos. A peça deixava uma parte da barriga sarada da participante do BBB 20 à mostra.

Além do look, Rafa ainda postou uma selfie no espelho ao lado da amiga Valentina Falk, e ainda compartilhou uma foto do jantar feito durante a viagem para a ilha na Espanha.

Os seguidores de Rafa foram à loucura com as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Olhei e gritei: “Maravilhosa”, escreveu um fã. Outra seguidora comentou: “Deusa maravilhosa”. E outro admirador comentou: “Que look”.

“Tá gata demais essa mulher”, escreveu uma fã. E outra seguidora declarou: “Linda demais”. Uma admiradora também elogiou: “Lindíssima”.



