Rafa Kalimann contrai malária em Moçambique e antecipa volta ao Brasil

Ela vem compartilhando registros de vários momentos através de suas redes sociais

Aparentemente, o trabalho voluntário de Rafa Kalimann no Moçambique terminou antes do esperado, isso porque a influencer teve que antecipar o retorno ao Brasil após contrair malária na viagem humanitária.

De acordo com a Revista Quem, que conversou com uma pessoa próxima à Rafa nesta terça-feira (12), a brasileira passa bem, mas está com muitas náuseas. Ela foi medicada no local, após se queixar do mal estar, porém dará continuidade ao tratamento no Brasil.

Rafa Kalimann, que além de influencer e apresentadora, também carrega consigo o título de vice-campeã do BBB 2020, viajou para Moçambique, na África, para realizar um trabalho humanitário pela ONG Missão África, em Lamego. Ela vem compartilhando registros de vários momentos através de suas redes sociais.

Neste domingo (10), Kalimann postou uma foto com uma criança que recebeu seu nome como forma de homenagem. "Não consegui segurar a minha emoção. Não só pelo nome, mas por ver nisso o resultado da sementinha que estamos plantando nesses anos. A Rafa nasceu depois da última vez que vim e assim como ela a comunidade de Lamego está desenvolvendo forte e com um olhar pra esperança, o que nos alimenta também. Vê-la me deu mais ânimo e disposição para continuar persistindo nesse trabalho", disse a ex-BBB na legenda da publicação.





