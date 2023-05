Rafa Kalimann abre álbum de fotos com o namorado e se declara

Da Redação

O amor está no ar

O amor está no ar! A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) encantou os seguidores nas redes sociais na noite deste sábado, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos com o namorado!

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB e apresentadora surgiu em cliques apaixonados com o empresário Antônio Bernardo Palhares durante viagens dos dois e momentos de carinho, além de flores e cartas, e fez uma declaração para o amado, que conheceu em viagem à Bahia. As informações são da Revista Caras.

"Eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, antônio é calmariacoração nobre", escreveu Rafa Kalimann na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram o casalzão. "Awnnn! Que lindosss!", disse Vivian Amorim. "To pronto pra ser tio, tá?", brincou o amigo da influencer, Rafa Magalhães. "Que amor", destacou Sabrina Sato. "Amo vocês", declarou Duda Beat. "Lindos", disse Géssica Kayane.

Confira as fotos de Rafa Kalimann com o namorado:





