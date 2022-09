Racionais MC's fazem show histórico no Palco Sunset do Rock in Rio

Da Redação

Mano Brown se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio

Um show histórico foi realizado pelos Racionais MC's, no Palco Sunset do Rock in Rio, na noite deste sábado (3). Em mais de 30 anos de carreira, essa foi a primeira vez que os rappers se apresentaram no festival.

Durante a performance da música "Negro Drama", o grupo homenageou pessoas negras assassinadas e exibiu no telão imagens de Marielle Franco, Agatha, Moïse, Moa do Katendê, João Pedro, Cláudia, Kathlen, Durval, entre outros brasileiros. Ao fim da música, o público fez um coro de "Fora, Bolsonaro".

Mano Brown e seus companheiros foram a atração principal do Palco Sunset, em um sábado dominado pelo rap. MC Hariel, que se apresentou no mesmo palco mais cedo, ficou no local para curtir o show dos Racionais.

Mano Brown, o Bob Marley do rap nacional, líder do Racionais MCs, grupo musical em atividade mais influente do Brasil! ✊🏼#RacionaisNoMultishow pic.twitter.com/LbnzSxZS9H — “I think Zelensky is a puppet” (@ale_bezerra) September 4, 2022





