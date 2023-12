Rachel Sheherazade exibe foto inédita com os dois filhos; confira

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apresentadora Rachel Sheherazade agitou as redes sociais na noite de sexta-feira (1º), ao mostrar sua diversão em família. Ela curtiu um momento ao lado dos dois filhos, Clara e Gabriel, de 17 e 15 anos, e de sua mãe com direito a pijamas combinando para curtirem a noite juntinhos.

continua após publicidade

Na foto publicada no Instagram, ela surgiu sorridente ao posar com os herdeiros e sua mãe enquanto seguravam cursinhos de pelúcia e o gatinho da família. Veja no final da matéria.

- LEIA MAIS: Andressa Suita aposta em vestido caríssimo para fotos na praia; veja

continua após publicidade

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Genética boa, hein”, disse um seguidor. “Família linda e abençoada”, afirmou outro. “Que lindeza todos uniformizados”, comentou mais um.

Vale lembrar que os filhos de Rachel são frutos do casamento dela com o corretor de imóveis Rodrigo Porto. Enquanto estava em A Fazenda, a jornalista chegou a contar que seus filhos são seus grandes amores. “É minha fraqueza emocional estar longe deles, de estar longe de quem me deixa em pé. Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

VEJA:

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News