Quem são os 5 casais da Globo que se apaixonaram no set de gravação

A convivência diária nos sets de gravação da TV Globo frequentemente extrapola o ambiente de trabalho e resulta em romances reais entre os integrantes do elenco. Diversas parcerias de sucesso na ficção se transformaram em histórias de amor duradouras fora das telas, gerando relacionamentos acompanhados de perto pelo público.

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Murilo Benício e Giovanna Antonelli

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Um dos casos mais conhecidos ocorreu nos bastidores de O Clone, exibida entre 2001 e 2002. Protagonistas da trama de Gloria Perez como o casal Lucas e Jade, Murilo Benício e Giovanna Antonelli engataram um namoro na vida real que se estendeu até 2005. Da união nasceu Pietro, e hoje os dois mantêm uma relação de amizade. O ator também carrega no histórico outros relacionamentos iniciados em produções da emissora.

Adriana Esteves e Vladimir Brichta

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Outro casal consolidado na televisão é formado por Adriana Esteves e Vladimir Brichta. A aproximação entre os atores teve início durante as gravações de Coração de Estudante e o namoro se oficializou na novela seguinte, Kubanacan. Eles oficializaram a união em 2006 e optam por manter a rotina familiar reservada e distante dos holofotes.

Camila Queiroz e Klebber Toledo

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Na faixa das 18h, o romance entre Camila Queiroz e Klebber Toledo ganhou força na reta final da novela de época Êta Mundo Bom!, na qual interpretaram os personagens Mafalda e Romeu. O relacionamento engrenou após o encerramento das filmagens, levando ao casamento em 2018 e ao nascimento da primeira filha do casal, Clara, em dezembro de 2025.

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Agatha Moreira e Rodrigo Simas

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A trajetória de Agatha Moreira e Rodrigo Simas seguiu caminho semelhante. Inicialmente amigos, eles assumiram o namoro após contracenarem juntos em Orgulho e Paixão, em 2018, quando deram vida ao par Ema e Ernesto. Os dois vivem juntos desde 2019 e compartilham com os seguidores a rotina de viagens e momentos de lazer.

Taís Araujo e Lázaro Ramos

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A lista inclui ainda Taís Araujo e Lázaro Ramos, que iniciaram a relação na mesma época em que interpretavam o icônico casal Foguinho e Ellen na novela Cobras & Lagartos. Juntos há mais de duas décadas, os atores têm dois filhos, João Vicente e Maria Antônia, e figuram entre as parcerias mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira.

Com informações: Revista Caras