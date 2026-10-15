Quem são as influenciadoras vistas com Vini Jr. após fim do namoro com Virginia?

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Solteiro desde o fim de seu romance com Virginia Fonseca, o jogador chamou atenção ao sair para jantar com colegas e influenciadoras

O atacante Vini Jr. jantou na companhia de colegas do Real Madrid e de duas influenciadoras digitais no último sábado (10), logo após a vitória da equipe espanhola sobre o Villarreal.

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O encontro, que reuniu o volante francês Eduardo Camavinga, o jogador Yan Diomandé e as espanholas Mar Lucas e Fabiana Sevillano, estendeu-se até a madrugada de domingo (11), segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias. A movimentação do atleta atraiu atenção após o recente término de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Entre as convidadas esteve a cantora e criadora de conteúdo Mar Lucas, de 24 anos. Natural de Barcelona, a jovem acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram e confirmou recentemente o fim de seu namoro com o empresário Marc Lerch.

A outra presença feminina no jantar foi a influenciadora Fabiana Sevillano, também de 24 anos, natural de Sevilha. Graduada em Publicidade e Relações Públicas pela Universidade de Sevilha, Fabiana produz conteúdos voltados para moda, beleza, humor e estilo de vida nas redes sociais.

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Com informações: Revista Caras