Quem nasceu hoje: Tem uma visão privilegiada do mundo

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso. Por ser confiável terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 21h38, e os astros aconselham a rotina enquanto durar este período negativo. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada. Saúde neutra.

Áries – Aproveite o bom momento para definir o rumo que quer dar aos seus projetos. Os astros indicam a entrada de mais dinheiro. A pessoa amada precisa de seu apoio. Viagens e passeios favorecidos. C. 871 M. 6549

Touro – Você fica até às 21h38 no alerta, e a indicação é de rotina. Deixe as mudanças e inovações para a semana que vem. No amor, evite discussões, você pode sair perdendo. Cuidado com gastos fora do orçamento. C. 577 M. 2265

Gêmeos – Coloque sua capacidade de avaliação para funcionar e conseguirá fechar bons negócios. Favorável para comprar, vender ou reformar a casa própria. Evite a rotina com seu par afetivo. C. 410 M. 7801

Câncer – A fase que é propícia para resolver problemas ligados ao setor doméstico. Procure dar atenção a pessoa amada e família no final de semana. Finanças equilibradas. C. 041 M. 8799

Leão – Os astros acenam com oportunidades de vencer situações que vinham atrapalhando seu sucesso. Pode programar viagens e compras. Fase em que o amor estará em alta. Tudo tranquilo no final de semana. C. 934 M. 1055

Virgem – Este continua sendo um período de bons acontecimentos. Conseguirá resolver problemas domésticos. Pode programar e mudanças na decoração de sua casa. Vida a dois protegida. C. 162 M. 9358

Libra – Com o Sol em seu signo, você conseguirá resolver os problemas que vinham afetando o trabalho e vida afetiva. Faça com que as pessoas entendam o que você quer. Final de semana tranquilo. C. 223 M. 0632

Escorpião – Fase em que os astros aconselham rotina. Analise com cuidado cada passo que for dar. No amor, dê espaço para a pessoa amada. Tire o final de semana para se cuidar e repor as energias. C. 609 M. 4927

Sagitário – Fase de conquistas e acertos. Chances de melhorar as finanças. Positivo para viagens. Vida a dois protegida. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. C. 696 M. 5121

Capricórnio – Aproveite a fase e coloque ordem o seu trabalho. Seu magnetismo estará em alta, o que chama à atenção do sexo oposto. Animação com a família e muitas novidades durante o final de semana. C. 305 M. 9680

Aquário – O momento é positivo e por isso, você pode sair para negociar. Favorável para mudanças na decoração do seu lar. No amor, faça concessões ao seu par afetivo. Divirta-se no final de semana. C. 752 M. 4813

Peixes – Esta fase indica que terá colaboração. Transformações importantes podem acontecer em sua vida afetiva. Chances de ganhar dinheiro extra. Saia para se divertir. C. 188 M. 3474