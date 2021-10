Da Redação

Quem nasceu hoje: Tem sua própria forma de fazer as coisas

Tem sua própria forma de fazer as coisas. Sincero, busca sempre mostrar claramente o seu ponto de vista. Terá energia para realizar todos os objetivos ao qual se dedicar. Terá facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.

Alerta

Os capricornianos ficam até às 17h48, no alerta e o mais aconselhado é ter cuidados com palavras ásperas no trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Aquário no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – Bom dia para ampliar suas relações profissionais. Satisfação no setor financeiro, apesar de muito trabalho e doação. Novidades com a família. Conte com Leão e Libra. Realização total no amor. C. 418 M. 7920

Touro – Transforme obstáculos profissionais em situações favoráveis para seus planos. Escute o que os outros tem a propor. Cuide da saúde. A fase é de paz com a família. Tenha compreensão no amor. C. 694 M. 1257

Gêmeos – Dia que seu charme e simpatia garantem o sucesso nos contatos de negócios. Apoio de sócios, empregados e superiores. A pessoa amada realiza seus sonhos. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 750 M. 9683

Câncer – As questões profissionais e familiares serão solucionadas, você passa por uma fase tranquila. Chances de iniciar novos projetos de negócios. Paixão com seu amor. Não abuse do sal. C. 103 M. 2046

Leão – Dia positivo nos negócios. Poderá contar com a sorte, confie no sucesso. Aproveite para reavaliar o que você quer em relação às finanças e vá em frente com novos projetos. Amor em alto astral. C. 949 M. 8101

Virgem – Fase que estará resolvendo problemas da vida familiar e poderá sair para negócios imobiliários e compras domésticas. Boas oportunidades para melhorar sua vida. Entrada extra de dinheiro. Amor intenso. C. 561 M. 6772

Libra – Aumento do seu prestígio e com isso acontece o sucesso profissional e financeiro. Oportunidades de melhorar a sua vida familiar. Dê atenção a Capricórnio e Aquário. Amor em dose dupla, carinhos e paz. C. 421 M. 2488

Escorpião – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa traz conflitos nos negócios e pouca colaboração no trabalho. Não se precipite, evite qualquer tipo de mudança. Desfavorável para mudanças na vida afetiva. C. 688 M. 5212

Sagitário – A influência atual do Sol e Vênus proporcionam um período cheio de novidades. Você amplia o seu trabalho e conta com o sucesso. Evite problemas com Escorpião e Touro. C. 308 M. 8748

Capricórnio – Você fica no alerta até às 17h48, e a sua instabilidade emocional pode criar mal estar com a família. Alguns problemas de ordem financeira. Organismo com perda de energia. C. 932 M. 0895

Aquário – Dia cheio de novidades no seu trabalho e negócios. A família também dispensa muita atenção e tudo estará em paz. Confie mais na pessoa amada. A partir das 17h48, você entra no alerta, cuide-se. C. 197 M. 4569

Peixes – A sua demonstração e otimismo devem criar situações positivas no seu trabalho e negócios. Facilidade de resolver os problemas da família. Ótimo para novos compromissos financeiros. Forte união no amor. C. 875 M. 3339