Da Redação

Quem nasceu hoje: Tem preocupação com os necessitados

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma grande preocupação com os mais necessitados. Estará sempre envolvido com o que acontece em sua sociedade. É uma pessoa fiel e busca a perfeição na vida profissional ou pessoal. Observador, apto e competente.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Leão ainda recebem a influência negativa do alerta no trabalho. Procure a rotina e deixe as mudanças para quando estiver melhor posicionado. O diálogo será importante para manter a harmonia com seu par afetivo e família.

continua após publicidade .

Áries – Dia positivo para compras domésticas e negócios imobiliários. Ótimo para viagens e encontros com parentes. Apenas evite dominar a pessoa amada. Saúde excelente. C. 807 M. 0299

Touro – Fase que seu prestígio social em alta trás apoio no trabalho e negócios. Chances de início de projetos domésticos. Surpresa do seu amor, com forte intimidade. C. 080 M. 8573

continua após publicidade .

Gêmeos – O período favorece sua relação com a família, indicando alegria. Haverá benefícios nos negócios, com apoio de Sagitário e Libra. Solução de problemas afetivos. Boa entrada de dinheiro. C. 911 M. 1364

continua após publicidade .

Câncer – Você esta bem posicionado a Lua no seu signo, o faz mais prestativo com a família. O trabalho traz tranquilidade e equilíbrio nas finanças. Você se sente protegido por seu amor. Divirta-se mais. C. 792 M. 5900

continua após publicidade .

Leão – O dia ainda é de alerta, a Lua traz preocupações e até mau humor. Adie qualquer tipo de mudança ou exigência no ambiente de trabalho. Evite novos gastos. Amor instável. Cuidado com a sua saúde. C. 577 M. 4685

Virgem – Conseguirá resolver a maior parte dos problemas da família. Excelente para compras domésticas e início de negócios com parentes. Bom astral para assumir compromisso no amor. C. 233 M. 6714

continua após publicidade .

Libra – Fase que esta de bem com a vida. Você recebe carinhos e apoio financeiro da família. Siga sua intuição para se acertar com a pessoa amada. Novos amigos. Saúde boa. C. 445 M. 8253

continua após publicidade .

Escorpião – Neste período você deve dar mais crédito aos seus pressentimentos e abrir novos caminhos na profissão. Não espere por ninguém, faça sua parte e usufrua do sucesso financeiro. C. 727 M. 9560

Sagitário – Você tem o Sol no seu signo e desde ontem também Mercúrio trazendo coisas boas. A fase astral esta cada vez melhor e sua dedicação ao trabalho surpreenderá a todos. Lar e amor estáveis. C. 358 M. 2029

Capricórnio – Nesta fase você deve ter cuidado com excesso de exigências com a família. Evite mudanças e discussões no trabalho. Desfavorável para viagens, compras e início de negócios. Cuide da saúde. C. 167 M. 3432

Aquário – Período que esta mais individualista e por isso seus negócios e trabalho não trarão resultados esperados. Colabore com a família. Amor exigente, com ciúmes e disputas. Dê apoio a Leão e Touro. C. 908 M. 3877

Peixes – Dia positivo para abrir novos horizontes profissionais, o que deve aumentar seus ganhos. Conseguirá afastar os invejosos dos seus negócios. Tente na loteria. Planos domésticos com sucesso. C. 6171M. 7147