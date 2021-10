Da Redação

Quem nasceu hoje: Tem muita capacidade profissional

A sua capacidade profissional abrirá muitos caminhos. O encanto pessoal é uma de suas maiores virtudes. Estará sempre rodeado da família e amigos. Os trabalhos ligados á arte são indicados para este nativo. Poético, de bons modos e dinâmico.

Os arianos continuam no alerta, e a calma deve ser mantida durante esse período no trabalho. Adie viagens e gastos fora do orçamento. Evite mudanças de humor, principalmente com a pessoa amada. Saúde com perda de energias.

Áries – Seu dia ainda é de alerta. Evite fazer novos planos de negócios e não mude nada no seu trabalho. Modere os gastos. Poupe suas energias, fique na sua. Amor e lar na rotina. C. 218 M. 6755

Touro – Fase que esta com um novo brilho e isso o fará mais equilibrado na vida profissional e aumentam as chances financeiras. Colaboração nos seus projetos domésticos. No amor sonhe a vontade. C. 620 M. 9142

Gêmeos – Terá todas as oportunidades de melhorar sua profissão e vida doméstica. Esperanças renovadas no seu caso de amor. Tente em jogos. Bom dia para compras e encontros de negócios. C. 033 M. 2291

Câncer – Período feliz com o andamento dos projetos domésticos. Positivo para compras, reformas e até início de construção. Charme e imaginação farão você se sentir um vencedor. Surpresas do seu amor. C. 840 M. 7012

Leão – Dia que estará em busca de novos campos de negócios. Os que são funcionários terão apoio que precisam para alcançar os objetivos no seu trabalho. Conte com Aquário e Sagitário. C. 187 M. 5963

Virgem – A ambição bem dirigida possibilitará realizar seus objetivos a curto prazo. A fase é de sucesso profissional e financeiro. Surpresas agradáveis no seu lar. Alegrias no amor. Controle seu peso. C. 476 M. 5398

Libra – Clima excelente nas relações familiares. Novidades no trabalho e negócios. Os problemas estão sendo solucionados. A pessoa amada esta mais apaixonada e até carente. Aceite colaboração de amigos. C. 451 M. 9527

Escorpião – Você começa a sentir as mudanças no trabalho e pode esperar por grandes negócios, entrada de dinheiro e apoio aos projetos. Apenas evite os invejosos. Guarde seus planos confidenciais a sete chaves. C. 192 M. 0406

Sagitário – Bom dia para cooperar com a família. Você sente que há chances de melhorar as condições financeiras. O trabalho vem com apoio de Gêmeos e Aquário. Resolva um problema com seu amor. C. 324 M. 4879

Capricórnio – Período que em virtude da presença de Vênus na sua 12ª casa, fica evidente os problemas e até discussões com seu amor. Mais atenção ao trabalho. Os sócios e parentes irão pedir favores. C. 735 M. 1950

Aquário – Tranquilidade é o que os astros prometem a você tanto nos negócios quanto no trabalho. Energias favoráveis para as amizades e até para o amor. Ótimo para compras e acertos na sua família. C. 902 M. 3684

Peixes – Dia favorável no lar, todos estarão receptivos às suas ideias. Seus planos encontram o caminho para o sucesso financeiro. Geminianos, cancerianos e librianos serão os melhores parceiros. C. 569 M. 4744