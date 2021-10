Da Redação

Quem nasceu hoje: Tem excelentes qualidades profissionais

Tem excelentes qualidades profissionais. Sua inclinação natural é para o trato da lei e suas correlações. Deve escolher bem o tipo de companheiro (a), para ser muito feliz na vida. É arrojado, companheiro e capacitado.

Alerta

A partir das 09h42, os librianos começam a receber a influência do alerta e a rotina deve ser sua companheira durante este período negativo. Não faça planos, referentes a mudanças no trabalho. Evite discussões com seu amor e família.

Áries – Fase que você encara tudo com determinação. Marte na sua positiva sétima casa atrai novos negócios e investimentos no trabalho. Alegrias no amor. Você vai se livrar dos invejosos. C. 860 M. 7983

Touro – Sua vida profissional e financeira estão ocupadas com bons negócios. Ótimo para compras, viagens e renovação da vida familiar. Você se sente bem ao lado do seu amor. Não discuta com Libra. Tente na loteria. C. 449 M. 6059

Gêmeos – Excelente período, aproveite para resolver problemas domésticos. Oportunidades de sair para novos negócios. Conte com Áries e Peixes para aumentar seus ganhos. Prazer com seu amor. C. 618 M. 8577

Câncer – O dia será muito agitado e não faltará ânimo para encarar o que vier. Precisará dar apoio à família. Pode sair para negociar com imóveis, compras de uso pessoal e pensar em parceria comercial. Amor suave. C. 705 M. 9844

Leão – Arregace as mangas e saia em busca dos seus objetivos profissionais. Alto astral com sócios, superiores e envolvidos no seu trabalho. Conseguirá administrar os problemas familiares. Amor com novas cores. C. 986 M. 5497

Virgem – Você sai do alerta às 09h42 e terá um bom dia. Entrada extra de dinheiro. O amor pede mais carinhos. Alegrias com a família, nativos de Câncer e Peixes. Positivo para compras domésticas. C. 979 M. 4623

Libra – Dia de alerta, a Lua pede atenção com sua saúde. Adie mudanças no lar. Ouça os conselhos da família. Evite criar problemas com seu amor. Não viaje. Tome mais água. C. 249 M. 5797

Escorpião – O Sol na sua 12ª casa indica uma fase de cuidados. Evite discutir com a família e fuja de rivalidades no trabalho. As mudanças não serão bem vindas. Vênus, equilibra suas finanças e o amor. C. 532 M. 3106

Sagitário – Período que deve deixar a paz se instalar no seu coração. Espere até o próximo dia 8 quando Vênus passará a lhe proteger. O ideal é paciência com seu amor e equilíbrio nos gastos. C. 665 M. 1274

Capricórnio – Você acorda de bom humor e leva com facilidade o trabalho e os negócios. Bons resultados financeiros e apoio, incluindo da família para compras, viagens e início de mudanças na profissão. C. 351 M. 0230

Aquário – Fase bem equilibrada na vida profissional. O astral esta de bom tamanho e você deve seguir sua intuição. Tente na loteria. Os amigos dão força para negociar. Amor cheio de mistério e sedução. C. 994 M. 6568

Peixes – Neste período você deve dar mais de si sem esperar retribuição. Não esquente a cabeça com pessoas irresponsáveis. Responda apenas por você. Chances de novos ganhos. Organize os gastos familiares. C. 425 M. 8397