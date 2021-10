Da Redação

Quem nasceu hoje: Sua vontade de vencer o fará ter sucesso

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso devido a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

continua após publicidade .

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com o trabalho. Os astros aconselham prudência. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. No amor, controle o excesso de ciúmes.

Áries – O Sol abre novos horizontes na sua profissão. Não seja impetuoso e não fale sem pensar. Conte com Virgem e Aquário para compromissos de negócios. Explore seu talento. Seu amor traz muita paixão. C. 647 M. 4951

Touro – O astral é um dos mais propícios para compras de uso pessoal e doméstico. Apesar de alguns problemas íntimos, você deve viver em harmonia com seu amor. Cuide da saúde, evite exageros. C. 022 M. 3373

continua após publicidade .

Gêmeos – Fase de muita força física e mental para realizar seus objetivos. Disposição para compras, negócios e mudanças no trabalho. Começará a ganhar mais. Conquistas no amor. Pode tentar na loteria. C. 581 M. 2402

Câncer – Dia tranquilo com a família. No trabalho estará mais maduro para novos projetos e conseguirá organizar as finanças. Experiências do passado serão úteis para se livrar dos invejosos. Solte-se no amor. C. 379 M. 6760

Leão – O astral de hoje vai deixá-lo mais articulado e intuitivo, com isso conseguirá fazer bons negócios. Os que são funcionários podem melhorar de cargo. Você e seu amor estão numa boa, sexualidade vibrante. C. 213 M. 1528

continua após publicidade .

Virgem – Você se sente preparado para assumir compromissos de negócios e trabalho. Terá todas as chances de ganhar mais. Felicidade com andamento da sua vida familiar. O amor promete novidades. C. 953 M. 8235

Libra – A Lua na sua 12ª casa astral traz alguns problemas no lar. Avalie o terreno onde pisa e não realize mudanças no trabalho. Desfavorável para viagens, compras e visitas. Evite exigências com o seu amor. C. 906 M. 1317

continua após publicidade .

Escorpião – Hoje você se sente mais tranquilo em relação aos negócios e trabalho. Mas, a palavra de ordem ainda é a rotina. O Sol não o favorece e você deve se organizar. C. 130 M. 7156

Sagitário – Dia que seu foco estará centrado na vida afetiva e financeira. Espere mais dois dias, quando Vênus estará no seu signo. Não vale a pena criar problemas. Trabalho com novas aberturas. C. 765 M. 9989

Capricórnio – Você deve se programar para o período que Vênus, estará lhe desfavorecendo. A partir do dia 8 precisará usar sua paciência e deve evitar transtornos nas suas contas e dar apoio ao seu amor. C. 242 M. 4674

Aquário – Há boas perspectivas neste dia nos negócios. A harmonia com a família deve ajudar a resolver problemas de moradia, compras domésticas e acertos com parentes. Descontração no amor. C. 494 M. 5841

Peixes – Dia que vai demonstrar uma grande capacidade de compreender as pessoas. Melhora o relacionamento profissional. Pense em mudanças na condução dos negócios. Aposte alto no amor. C. 214 M. 7097