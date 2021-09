Da Redação

Quem nasceu hoje: Sua vida será focada em alcançar sucesso

Quem nasceu hoje

Sua vida será focada em alcançar o sucesso profissional, e nada o fará desistir dos objetivos. Gosta de estar rodeado de pessoas comunicativas. Conseguirá dirigir qualquer tipo de empreendimento. É inteligente, agregador e ativo.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta e a rotina é indicada durante este período. Procure fazer uma caminhada e não abuse na sua alimentação. Evite discussões com a pessoa amada e seus familiares. Saúde em baixa.

Áries - Sabe impor sua vontade. É independente e quer conquistar seu espaço. Incentive as atividades que estimulem o raciocínio dele. É o primeiro signo e simboliza a audácia. Tem como característica a ação. C. 871 M. 7842

Touro – Persistente, vaidoso e individualista. Costuma reclamar de não ser compreendido. Saiba impor limites a ele. É a segunda constelação e simboliza a produtividade. Têm a obstinação como meta. C. 517 M. 3875

Gêmeos – É uma criança curiosa e gosta de aprender coisas novas. O apoio dos pais é importante, mas detesta que fiquem cobrando. Terceira constelação zodiacal simboliza a inteligência e mobilidade. C. 915 M. 2462

Câncer – Nativo acomodado. Quando criança, costuma ser dependente dos pais. Procure apoiá-lo e estimulá-lo. É a quarta constelação e simboliza a imaginação. Sua característica é a impressionabilidade. C. 380 M. 5003

Leão – Os pais devem agir com mais autoridade porque quando ele quer alguma coisa não descansa até conseguir. Quinta constelação zodiacal e simboliza a soberania. Sua característica é a generosidade. C. 605 M. 0538

Virgem – Organizado e dedicado aos estudos, não é de demonstrar carinho, mas aprecia a atenção de todos. Tem mania de perfeição. Sua constelação simboliza a assimilação. Sua característica é a parcialidade. C. 239 M. 3417

Libra – Magoa-se com facilidade, mas não guarda rancor. Costuma fazer manha exigindo habilidade para lidar com ele. Detesta a rotina, é comunicativo. É a sétima constelação e simboliza a Justiça e Igualdade. C. 018 M. 1292

Escorpião – Apesar de ser apegado à família não admite interferência em suas atividades. Agir com delicadeza é fundamental para não deixá-lo nervoso. Oitava constelação simboliza a renovação e combatividade. C. 422 M. 8004

Sagitário – Otimista, apegado a aventura e inconstante. Parece rude e tem gênio forte. Isso exige jogo de cintura dos outros. Nona constelação simboliza a cultura e tem como característica a generosidade pessoal. C. 861 M. 2842

Capricórnio – Costuma ser responsável e respeitar os pais. Tem dificuldade de demonstrar o que sente. É a décima constelação zodiacal e simboliza a realização e tem como principal característica a conservação. C. 514 M. 3286

Aquário – Não costuma seguir regras e exige tolerância dos pais. Não dá ouvido ás criticas e gosta de receber elogios e apoio. Simboliza o progresso e tem como principal característica a intelectualidade. C. 638 M. 5356

Peixes – É preguiçoso e foge das obrigações. Precisa ser educado de maneira carinhosa receber atenção. Costuma se isolar quando é repreendido. simboliza o humanismo. É um signo de impressionabilidade. C. 981 M. 6549