Da Redação

Quem nasceu hoje: Sua inteligência é brilhante

Quem nasceu hoje

Sua inteligência é brilhante, o que fará triunfar sobre todos os aspectos da vida. Nada conseguirá detê-lo na sua vontade de superar os obstáculos. Receberá ajuda de amigos e parentes mais velhos. Arrojado, voluntarioso e companheiro.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e indicação dos astros é para ter cuidados para não entrar em negócios fora da sua área de atuação. Deixe às compras e mudanças para uma fase positiva. Não force a barra com seu par afetivo.

Áries – Destaque no relacionamento com colegas e superiores. Sucesso em novas transações e acertos profissionais. Astral positivo para organizar as finanças. Afaste a insegurança da vida afetiva. C. 649 M. 5690

Touro – Fase para melhorar seus rendimentos através do trabalho. Guarde segredo sobre seus planos profissionais. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 231 M. 4875

Gêmeos – Pode sair para compras domésticas e mudanças na decoração. Negócios com moda, beleza e alimentos estão favorecidos. Amor com ciúmes. Equilíbrio financeiro. C. 857 M. 1546

Câncer – Marte na sua quinta casa promete ótimas energias e inspiração para novos ganhos. Não desperdice as oportunidades. A fase é promissora nos negócios e relação amorosa. Charme acentuado. C. 195 M. 7102

Leão – Muita disposição e garra para enfrentar o trabalho e acertos de negócios. Bom dia para convivência com sócios ou empregados. Esforços reconhecidos pela família. Tente na loteria. C. 304 M. 0781

Virgem – Você passa por um bom período e deve observar a maneira como se expressa, assim evitará conflitos no lar. Saiba viver esta fase feliz. Trabalho e finanças bem colocadas. Forte intimidade no amor. C. 028 M. 9934

Libra – O dia ainda é de alerta, cautela com intrigas que podem atrapalhar a convivência com a família e seu amor. Problemas com Capricórnio, Virgem e Aquário. Desfavorável para viagens e decisões financeiras. C. 463 M. 0279

Escorpião – Dia tranqüilo, satisfação nos negócios e trabalho. Novos contatos comerciais abrem espaço para excelentes mudanças. Vida conjugal em destaque. Saúde perfeita, mas pratique esportes. C. 914 M. 3461

Sagitário – Nesta fase do seu aniversário pode esperar surpresas positivas na vida familiar. As novidades financeiras que você espera começam a acontecer. Faça compras e viagens. Carisma pessoal e jovialidade. C. 736 M. 9152

Capricórnio – O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, por isso adie mudanças no lar e trabalho. Reaja contra a tristeza que pode abater seu ânimo. Não tome decisões familiares. Dê atenção ao seu amor. C. 572 M. 7518

Aquário – Fase que deve seguir sua intuição e impulso. Tenha cuidado com invejosos. Dê atenção ao seu sistema nervoso e não saia da rotina. Organize a vida profissional e familiar com atenção. Não viaje. C. 047 M. 6325

Peixes – Positivo para concluir negócios e trabalho. Facilidade para se relacionar com as pessoas sua volta, inclusive com o público. Entusiasmo com a família. Mudanças profundas no seu caso de amor. C. 180 M. 2097