Quem nasceu hoje: Seu esforço o levará ao sucesso

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os virginianos começam a semana no e devem manter a rotina durante este período. Controle seu humor para não deixar o ambiente a sua volta tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas.

Áries – Período que esta tudo bem, fase privilegiada. Ótimo para agitar o trabalho e renovar os seus negócios. Apoio de Leão e Libra. O amor vem com sinal de paixão. Bom relacionamento na família. C. 857 M. 5121

Touro – A semana começa com força para resolver os negócios domésticos. Positivo para compra, venda ou mudança na decoração do lar. Apoio familiar em termos financeiros. Conte com Câncer e Libra. C. 395 M. 8788

Gêmeos – Os problemas que estavam incomodando, agora são lembranças. Desligue-se das dificuldades e usufrua esta fase positiva no lar, trabalho, saúde e amor. Aumento dos ganhos. C. 580 M. 7906

Câncer – Fase que pode contar com boas surpresas no lar. Estabilidade emocional, que trará melhor relacionamento afetivo. Você enxerga as coisas boas que estão ao seu redor. Melhora as finanças. C. 024 M. 3245

Leão – Você esta livre do alerta e tem um bom dia. Novidades nos negócios e trabalho. Tire o melhor proveito e aceite apoio de sócios ou funcionários se os tiver. Grande encanto pessoal no seu caso de amor. C. 516 M. 7073

Virgem – Dia de alerta, a Lua desfavorece os negócios, compras, vendas, viagens e mudanças no lar. Não se irrite à toa. Tendência a se comportar de modo antipático. Não discuta com o seu amor. C. 667 M. 4576

Libra – A criatividade esta em alta e os negócios encontram sucesso. Tudo indica que a roda da fortuna irá girar a seu favor. Oportunidades para resolver os problemas domésticos. Amor total no seu coração. C. 779 M. 0856

Escorpião – O clima pede cautela nos assuntos de trabalho e negócios. Evite mudanças e não espere apoio. Nada de entrar em brigas de terceiros. Cuide da saúde, evite exageros alimentares. C. 101 M. 2518

Sagitário – A presença de Vênus na sua desfavorável 12ª casa indica pequenos problemas no setor afetivo. Tudo depende como você vai reagir. Em relação aos negócios ou trabalho o ideal é ir devagar. C. 484 M. 9497

Capricórnio – Você conseguirá resolver problemas da família. O entendimento será perfeito. Chances de melhorar as finanças. Ambiente positivo no trabalho, que caminha para a estabilidade. Grande força no amor. C. 247 M. 1339

Aquário – Graças a influência do Sol na sua nona casa terá um período de realizações no trabalho e vida familiar. Clima romântico ao seu redor. Grande intuição para mudanças financeiras. C. 936 M. 1468

Peixes – Dia que seu humor esta em baixa, por isso pense bem antes de realizar qualquer mudança no seu trabalho ou negócios. Sensação de angústia. Seu amor procura compensar qualquer problema. C. 596 M. 2605