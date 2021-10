Da Redação

Quem nasceu hoje: Sabe usar o poder como poucos

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta. Esta é uma das fases mais negativas do ano, pois Sol e Lua trazem todo tipo de dificuldades. Evite assumir novas responsabilidades no trabalho. No amor, procure ser menos ciumento.

Áries – A fase atual traz chances de se beneficiar financeiramente com parceria ou sociedade com Gêmeos, Virgem ou Sagitário. Suas ideias estão fervilhando, conte com o melhor. C. 249 M. 4213

Touro – Você saberá se ajustar as mudanças nos negócios. O foco de suas atenções estão voltadas para o setor financeiro. Poderá com certeza resolver a maior parte dos problemas. Descontração no amor. C. 736 M. 5650

Gêmeos – Dia que vai demonstrar uma grande capacidade de compreender as pessoas e pode receber apoio aos novos negócios e trabalho. Sucesso financeiro garantido. A família transmite segurança. C. 390 M. 6137

Câncer – O dia será positivo no seu lar. Colaboração para compras domésticas, mudanças na decoração, assim como compra e venda de imóvel. Bom astral no coração, domine as exigências e viva feliz. C. 586 M. 0345

Leão – Fase que tem tudo para ser o centro das ações. Mostre o talento que o faz tão especial. As melhores influências continuam à sua disposição nos negócios e trabalho. É hora de viver um grande amor. C. 671 M. 9966

Virgem – Período que recebe boas notícias no setor profissional. Chances de faturar mais e contar com apoio da família. Novas emoções no amor, acerte problemas de convivência, seja menos crítico. C. 104 M. 2493

Libra – A influência do Sol no seu signo ao lado de Mercúrio e Marte indicam uma fase feliz. Quebre a rotina. Não discuta com Capricórnio e Escorpião. Planeje um fim de semana de paz. Saia para compras. C. 668 M. 1246

Escorpião – Dia que deve concentrar suas energias num só objetivo, pois do contrário não dará conta do recado. Você passa pelo alerta, a Lua entra no seu signo amanhã às 12h25. Evite mudanças no lar e compras. C. 428 M. 2689

Sagitário – A partir de hoje, Vênus passa a transitar no seu signo, e promete uma fase iluminada no trabalho e negócios. Aumentam os ganhos. Organize a vida afetiva. A ordem é inovar e aproveitar. C. 115 M. 7508

Capricórnio – A partir de hoje terá um período difícil na vida amorosa e financeira. Não espere muito do trabalho e setor do dinheiro. Há sinal de chuvas e trovoadas no ambiente familiar e afetivo. C. 057 M. 4879

Aquário – Hoje conseguirá captar o desejo da família nas mudanças que estão acontecendo. O astral é positivo para novos ganhos, acertos de negócios e compras para o lar. Não terá dificuldades no amor. C. 881 M. 3024

Peixes – Seus horizontes podem se expandir. Viagens, comunicação, comércio de alimentos trazem chances de melhorar seus ganhos. Sua vida amorosa ganha novo impulso. Dê mais apoio à família. C. 900 M. 8752