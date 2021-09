Quem nasceu hoje: Sabe se sobressair no mundo social

Da Redação

Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.

Os cancerianos passam o dia no alerta e devem redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Cuidado com brigas com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – As melhores influências astrais do dia trazem colaboração nos negócios, incluindo parcerias. A família precisa de mais atenção. Acerte o relacionamento amoroso, assuma seus sentimentos. C. 122 M. 4430

Touro – A ordem é inovar e ganhar mais. Vá em frente com novos projetos de negócios e trabalho. Influências benéficas no amor, pode assumir compromisso. Controle seu peso, inicie um regime. C. 489 M. 8606

Gêmeos – A Lua esta no seu signo, e você deve concentrar suas energias em um só objetivo, pois do contrário não dará conta do recado. Ótimo para compras e negócios. Curta seu amor em alto astral. C. 933 M. 3251

Câncer – Você passa o dia no alerta, não desanime diante de uma surpresa desagradável no trabalho. Analise suas motivações e veja o que precisa mudar. Não discuta com seu amor. Não conte com a família. C. 526 M. 7048

Leão – A perfeita sintonia de Mercúrio e Marte na sua terceira casa traz ótimos negócios, apoio financeiro e oportunidades de iniciar sociedade. Pode confiar nos novos projetos de trabalho. Positivo no amor. C. 899 M. 9775

Virgem – Fase que você resolve problemas da área financeira. Não se preocupe com obstáculos, seus amigos e familiares darão a força que necessita. Apoio da pessoa amada. C. 711 M. 6423

Libra – O Sol no seu signo eleva sua ambição e promete agitar os negócios. Pense em realizar mudanças no lar. Conte com a pessoa amada. Muito movimento na sua vida. Bom para viagens e compras. C. 077 M. 1889

Escorpião – Período de cuidados especiais com o andamento do trabalho e setor doméstico. Não se indisponha com amigos, colegas e muito menos com sua família. Mas, espere atenção da pessoa amada. C. 308 M. 0564

Sagitário – Você pode obter uma grande vitória profissional, existem novas chances de ganho. Organize tudo e conte com o equilíbrio necessário para o sucesso. Cuidados no amor. C. 240 M. 5174

Capricórnio – O Sol de Libra traz energias renovadas nos negócios e trabalho. Tudo dependerá dos seus esforços e não da sorte. Aceite colaboração de sócios e principalmente de parentes. Conte com Libra e Áries. C. 658 M. 2910

Aquário – O astral favorece algumas inovações nos negócios e trabalho. Livre-se de hábitos ou métodos ultrapassados. Muitos benefícios nas finanças. Excelente para compras e acertos domésticos. C. 164 M. 8392

Peixes – O período da manhã será produtivo no trabalho e você pode contar com entrada de dinheiro. Mas, evite negócios imobiliários, incluindo reformas da sua casa. Não deve faltar inspiração no seu caso de amor. C. 365 M. 0197