Quem nasceu hoje: Sabe enfrentar as dificuldades da vida

Quem nasceu hoje

Sabe enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta e devem ficar atento para não sair do orçamento com gastos em supérfluos. Evite discussões com pessoas do seu círculo de trabalho. No amor, procure ser menos exigente e ciumento.

Áries – A influência do Sol e Mercúrio na sua nona casa fica evidente seu sucesso e soluções de alguns problemas no trabalho. Conquistará de vez o coração da pessoa amada. Ótimo para compras e viagens. C. 133 M. 6085

Touro – O período trás compensações financeiras, mesmo que tenha gasto além dos limites. Terá apoio de sócios, superiores e até da família. Cuide da saúde, inicie regime. Boas notícias do seu amor. C. 801 M. 5270

Gêmeos – Você esta mais agitado e com vontade de realizar novos negócios, compras e até viagens. Oportunidades de melhorar os ganhos, iniciar empreendimentos ou mudar o trabalho. Tente na loteria. C. 066 M. 7654

Câncer – Estará envolvido em assuntos da família. Positivo para compras para o lar e uso pessoal. Negócios e trabalho em fase de tranquilidade. Esperanças renovadas no seu coração. C. 995 M. 8142

Leão – Período que reserva grandes surpresas no trabalho e no amor. Anime-se, pois você é um privilegiado do zodíaco. Grande dinamismo no trabalho e novas oportunidades nos negócios. Tenta na loteria. C. 722 M. 3919

Virgem – Dia propício para resolver alguns problemas da família, encare tudo com otimismo. Continue dando apoio as pessoas com quem trabalha ou negocia, o ideal é paciência. Agitação com seu amor. C. 518 M. 0423

Libra – Você esta livre do alerta e terá que resolver problemas com seu par afetivo. Grande força interior. Desejos atendidos no trabalho e negócios. A família procura sua participação. C. 977 M. 1966

Escorpião – O dia é de alerta, modere os gastos e evite assumir compromissos de negócios. Onda de melancolia trazendo problemas com a família. Modere as críticas no trabalho, seja menos exigente. C. 428 M. 4439

Sagitário – Nesta fase maravilhosa aumentam as chances de realizações no trabalho e vida familiar. Voltam as boas energias para executar mudanças no lar. Cuide da aparência. Ame sem rodeios. C. 305 M. 2851

Capricórnio – Você ainda tem alguns dias para se cuidar, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 21. Variações de humor, problemas com sua saúde e dificuldades para resolver problemas financeiros. C. 680 M. 9397

Aquário – A sua habilidade em lidar com todos será posto à prova. Seja maleável no ambiente de trabalho e espalhe alegria. A família precisa da sua ajuda financeira. Adie viagens e mudanças no seu lar. C. 156 M. 0708

Peixes – Você continua recebendo boas energias dos astros e, com certeza pode realizar novos negócios, colabore no trabalho. Dê carinho ao seu amor. Não discuta com Escorpião e Gêmeos. C. 249 M. 8516