Quem nasceu hoje: Quando inicia um projeto não desiste

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 13h, e a indicação é para manter tudo dentro da rotina enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Com sua determinação atingirá as metas desejadas no trabalho. Vencerá fácil os opositores. Destaque financeiro. Acertos familiares. Compreenda melhor o seu amor, pode haver ciúmes. C. 485 M. 2790

Touro – O clima nos negócios e trabalho é de sucesso, programe, organize e faça as mudanças que tem em mente. Surpresa da família, carinho de todos. Novas amizades, boa saúde e melhor adaptação no amor. C. 869 M. 4836

Gêmeos – Você passa por um bom período e não deve reclamar da sorte. Trabalhe mais e conquistará o sucesso financeiro. Ótimo para parcerias. Conte com Sagitário e Peixes. Amor em fase de paixão. C. 624 M. 7607

Câncer – O seu alerta termina às 13h, adie compras, mudanças nos negócios e vida familiar para a tarde. Facilite o diálogo com seu amor. Realização financeira a partir de amanhã. Alimente-se com equilíbrio. C. 391 M. 9989

Leão – Você inicia o dia com energia e vontade de resolver os assuntos profissionais. Vá com calma, pois entrará no seu alerta às 13h. Cuidado com o radicalismo nos negócios. Amor em fase neutra. C. 726 M. 1941

Virgem – Fase que terá maior envolvimento com a família e seus negócios. Conseguirá resolver as questões financeiras. Dê apoio à pessoa amada e não misture vida profissional com a afetiva. C. 148 M. 8329

Libra – Aproveite a influência de Mercúrio na sua casa de trabalho e inicie novos compromissos profissionais. Finanças em fase de ascensão. Pode sair para compras e viagens. Amor com mais carinhos. C. 176 M. 0811

Escorpião – Você passa por um dos melhores períodos do ano e tem a seu favor chances de ganhos, viagens, compras e novos compromissos profissionais. Acertos afetivos, compromisso no casamento. C. 530 M. 3582

Sagitário – Fase que conseguirá resolver antigos problemas. Amanhã Mercúrio, entrará no seu signo trazendo novos amigos, facilidade para negociar e mudar o que incomodava. Amor com forte paixão. C. 953 M. 7404

Capricórnio – A influência do Sol e a partir de amanhã Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa, trará inúmeras dificuldades para negociar ou mudar o rumo da vida financeira e familiar. Amor neutro. C. 217 M. 5273

Aquário – Nesta fase você deve ser mais compreensivo, principalmente com pessoas do trabalho e do lar. Alguém que considera de confiança pode causar decepção. Procure ser claro e objetivo. C. 503 M. 3466

Peixes – Novas chances no trabalho e negócios, lute por suas ambições. Os astros favorecem o setor profissional e familiar. Positivo para compras e, mudanças no lar. Novidades no amor. Tente na loteria. C. 075 M. 6158