Da Redação

Quem nasceu hoje: Procura sempre o lado positivo da vida

Quem nasceu hoje

Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Esta sempre ajudando os mais necessitados. Os desafios farão parte constante em sua existência. É livre, disposto e arrojado.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir negativamente na vida a dois.

Áries – Dia de alerta, a indicação é para ficar na rotina. Não se irrite com as pessoas do trabalho ou negócios. Se prepare para enfrentar dificuldades. Desfavorável para viagens, compras e acordos familiares. C. 551 M. 3647

Touro – Nesta fase receberá apoio nos negócios e novas chances financeiras. Vênus, estimula seu sucesso. Use a determinação para resolver problemas com a família. Estabilidade no amor. C. 945 M. 2306

Gêmeos – O sol passa a influenciar sua quinta casa, esta é uma das melhores fases do ano. Os problemas começam a ser resolvidos. O amor, dinheiro e saúde farão parte do seu dia a dia. C. 249 M. 7633

Câncer – Tem início um período positivo para viver ao lado da família com amor e progresso. Terá chances de comprar, vender, reformar ou mudar de casa. O Sol de Libra estimula seu trabalho e os negócios. C. 703 M. 5939

Leão – Dia que deve segurar seus impulsos para não criar problemas no ambiente de trabalho ou negócios. Olho vivo no dinheiro, evite disputas financeiras. Tenha paciência com a família e seu amor. C. 908 M. 0260

Virgem – O período que esta começando será de progresso, acordos profissionais, chances de aumentar seus ganhos e compra de imóveis. Pense em trabalhar por conta própria. C. 070 M. 8518

Libra – Finalmente, o sol passa a influenciar seu signo. Terá chances de resolver os problemas. A partir de agora, é só usufruir. Facilidade para mudanças no seu lar e trabalho. Surpresas no amor. C. 464 M. 1721

Escorpião – Tem início uma fase exigente, e você deve dar mais atenção aos negócios. Preocupação com os resultados financeiros. Sol, Marte e Mercúrio trazem problemas com a família. Compreensão no amor. C. 837 M. 2912

Sagitário – A influência do Sol em Libra deixa suas atitudes mais equilibradas e com isso conseguirá os resultados esperados no trabalho e evitará discussões no seu lar. Continua complicado no amor. C. 692 M. 4187

Capricórnio – A partir de agora mais ação e bons resultados nos negócios e acertos profissionais. Comunicação e simpatia farão parte desta fase. Melhora o relacionamento afetivo e familiar. Saúde em alta. C. 828 M. 7055

Aquário – Nesta fase mais do que nunca deve investir nos negócios e contar com os amigos. Realização de objetivos ligados a área doméstica. Excelente para compras e início de novos projetos. Prazer com seu amor. C. 389 M. 9490

Peixes – Período que deve conter sua vontade de realizar mudanças no lar ou no trabalho. Influências confusas podem prejudicar o que já conquistou. Faça uma análise e veja como dar os próximos passos. C. 116 M. 6874