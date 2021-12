Da Redação

Quem nasceu hoje: Os negócios terão boas influências astrais

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de escorpião passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante este período. Não discuta por pequenas coisas no trabalho. No amor, evite ser exigente com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

continua após publicidade .

Áries – Você está passando por um período de sucesso financeiro e de novos negócios. Muito trabalho e bom relacionamento neste setor. Excelente para viagens, compras e acertar assuntos pessoais. C. 164 M. 8326

Touro – Fase que acontecem algumas mudanças nos negócios e apoio necessário para concretizar seus objetivos. Chances de novos ganhos. Pode sair para compras natalinas. Resolva os problemas do coração. C. 209 M. 1984

continua após publicidade .

Gêmeos – Este período reserva grandes surpresas nos negócios e aumento da responsabilidade no trabalho. Aceite a colaboração de nativos de Sagitário e Virgem. Amor com paz e companheirismo. C. 921 M. 6013

continua após publicidade .

Câncer – A influência desta fase traz oportunidades de solucionar problemas domésticos. Tudo caminha para o progresso no trabalho. Positivo para abrir novos caminhos nos negócios. C. 857 M. 2560

continua após publicidade .

Leão – Dia de sorte com dinheiro, pode tentar na loteria. Acerte associações. Facilidade para se relacionar com pessoas do seu trabalho e lar. Vontade de sair da rotina, viajar e encontrar amigos. Amor vibrante. C. 480 M. 9498

Virgem – Você estará pronto para resolver problemas da área profissional e financeira. Conseguirá apoio para iniciar compromissos com a família. Evite ser radical com seu amor. Saúde perfeita. C. 593 M. 4649

continua após publicidade .

Libra – Nesta fase você não terá do que se queixar, todos colaboram para sua tranqüilidade e crescimento financeiro. A Lua esta no seu signo, e a força de vontade e seu otimismo farão a diferença. C. 305 M. 7232

continua após publicidade .

Escorpião – O dia é de alerta e talvez tenha que adiar alguns dos seus projetos profissionais. Não aceite interferência nos seus negócios. Espere sair deste período e tudo ficará bem. Cuide das suas emoções. C. 490 M. 3855

continua após publicidade .

Sagitário – Você tem a seu favor a influência do Sol e Mercúrio reforçando suas convicções. Bons resultados profissionais e intuições acertadas nos negócios. Maior maturidade traz equilíbrio no amor. C. 214 M. 5128

Capricórnio – A fase ainda é negativa para mudanças nos negócios. Terá que fazer alguns sacrifícios para manter o equilíbrio financeiro. Problemas da área doméstica, não entre em atritos com a família. C. 638 M. 2701

Aquário – Oportunidades de aumentar os contatos na área de negócios e acertar problemas do trabalho. Receberá apoio nos novos projetos domésticos. Organize seu final de ano quando estará numa fase exigente. C. 740 M. 2814

Peixes – Período que você pode realizar todos os seus negócios, iniciar sociedades e ir as compras de uso pessoal. Conquiste sua liberdade financeira. Seja menos exigente com seu amor. C. 075 M. 7380