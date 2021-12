Da Redação

Quem nasceu hoje: Nada fará desistir de um objetivo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Nada fará desistir de um objetivo. A liderança é um dos seus pontos fortes. Estará sempre ao lado da família. Gosta de viajar e explorar lugares diferentes. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro acordam no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período. Se puder adiar mudanças ou inovações no trabalho este será o melhor caminho. No amor, evite fazer tantas cobranças. Saúde em leve baixa.

continua após publicidade .

Áries – Você sai do alerta logo cedo e terá um bom dia. Estará estimulado e conseguirá organizar seu trabalho. Oportunidades financeiras, programe compras à prazo e viagens. Período de muito amor. C. 318 M. 2489

Touro – O dia é de alerta, você acorda recebendo influência negativa da Lua na sua 12ª casa. O principal problema será o trabalho, não mude nada. Deixe a teimosia de lado e não discuta com seu amor. C. 407 M. 6524

continua após publicidade .

Gêmeos – Você demonstrará muita segurança. Seus contatos podem se ampliar, vá a luta e conquiste seu lugar ao Sol. Ótimo para acertar os negócios da família. Mais amor e menos ciúmes. C. 053 M. 8957

continua após publicidade .

Câncer – As tarefas que dependam da colaboração serão favorecidas. O sucesso acontece de forma espontânea e as finanças começam a trazer lucros. Expresse melhor seu amor, vem paixão para todos. C. 495 M. 5843

continua após publicidade .

Leão – Nesta fase seus planos ganham impulso. O que buscava acontece, incluindo no setor financeiro. Em alta viagens, compras, encontros de negócios e chances na loteria. Entusiasmo no amor. C. 784 M. 1702

Virgem – Dia que sua energia pode estar baixa, por isso busque a renovação nos negócios e acerte o trabalho. A família precisa de sua participação nos assuntos financeiros. Amor sujeito a mudanças positivas. C. 875 M. 3396

continua após publicidade .

Libra – Apresse seus negócios e abra novas frentes de trabalho. Colaboração de todos. Faça mudanças no lar e não espere para viver melhor. Conte com Escorpião, Sagitário e Áries. Forte atração no amor. C. 554 M. 4168

continua após publicidade .

Escorpião – O astral de hoje vai deixá-lo mais articulado e intuitivo. Pode contar com sócios, superiores e familiares. Os astros dão o maior aval aos seus projetos de negócios e trabalho. Amor participativo. C. 139 M. 9610

continua após publicidade .

Sagitário – Hoje Mercúrio passa a influenciar sua segunda casa, é quando resolverá os problemas profissionais. As finanças tendem a se estabelecer. Seu amor requer mais carinhos. C. 918 M. 2974

Capricórnio – Finalmente, você começa a sentir algumas mudanças no rumo da vida. Apoio aos novos negócios e compromissos profissionais. Mercúrio faz você se expressar melhor e vem novos amigos. C. 701 M. 2350

Aquário – Nesta fase não se cobre tanto, respeite seus limites. Você terá que dar mais apoio a todos no trabalho, no lar e com seu amor. Não espere para resolver os problemas. Diálogo com todos. C. 440 M. 5281

Peixes – O dia será produtivo e terá que trabalhar mais. Dê atenção a família. Esta tudo bem e você só tem que viver melhor. Cuide da saúde. Maior prazer com seu amor. Conte com Gêmeos e Áries. C. 227 M. 1035