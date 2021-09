Da Redação

Quem nasceu hoje: Gosta de agir diretamente nos problemas

Gosta de agir diretamente nos problemas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 10h35, e a indicação é para ter cuidados especiais durante este período. Após este horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Bom dia para investir nas finanças. Possibilidade de sociedade. Novas oportunidades estão se abrindo. Convites de Capricórnio e Libra. Apoio da família. Sintonia perfeita com o seu amor. Melhora a saúde. C. 779 M. 2147

Touro – Excelente astral para inovar o trabalho e negócios. Pode investir nos seus sonhos financeiros. Mudanças serão bem vindas na vida afetiva, que se estabiliza. C. 052 M. 9569

Gêmeos – Você ainda acorda no alerta, a Lua entra no seu signo às 10h35. Deixe as decisões profissionais e domésticas para período da tarde. A noite promete ser mágica. Bons resultados no trabalho e finanças. C. 210 M. 1083

Câncer – O ideal será programar os próximos dois dias e meio logo cedo. A partir das 10h35, você entrará no alerta e precisará dar mais atenção a sua saúde. Evite decisões precipitadas no trabalho. C. 596 M. 8405

Leão – Aproveite o dia para movimentar a vida social e rever amigos. Pode aceitar colaboração profissional. Sua capacidade de convencer as pessoas esta em alta. Resolva assuntos da família. C. 427 M. 5672

Virgem – Dia para ganhar espaço no trabalho. Procure ser objetivo e menos crítico, assim o sucesso acontecerá mais rápido. Boa entrada de dinheiro. Fortes emoções com a família. Atração afetiva em alta. C. 181 M. 6924

Libra – Você começa a sentir boas mudanças no trabalho e finanças. Tudo o que envolva viagens e novos contatos estão beneficiados. Excelente período para resolver problemas da família e do amor. C. 470 M. 5201

Escorpião – O período pede firmeza nos negócios e trabalho. Procure dar mais de si e não reclame das exigências do dia-a-dia. Desfavorável para viagens, compras a prazo e pedir apoio a família. C. 868 M. 7695

Sagitário – Fase que vai precisar se ajustar à pessoa amada, evite desconfianças e decisões precipitadas. Vênus pede cautela com o setor financeiro. Dê apoio a Gêmeos, Câncer e Peixes. C. 645 M. 0387

Capricórnio – O céu esta cheio de boas energias. Dê o melhor de si nos negócios e trabalho. Fase para iniciar investimentos no lar. Grande descontração na vida amorosa, Vênus, dá a maior força. C. 323 M. 6816

Aquário – Nesta fase nada de pensar pequeno, você vai enxergar boas oportunidades de ganhar mais. Em alta novos negócios, viagens, compras e solução de problemas domésticos. Aposte alto no amor. C. 936 M. 3758

Peixes – O foco das suas atenções esta centrado na família. Cuidado para não perder oportunidade de acertar os problemas financeiros e até ganhar mais. Seja mais carinhoso e participativo com seu amor. C. 109 M. 4430