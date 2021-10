Da Redação

Quem nasceu hoje: Estará sempre ao lado da família

É um guerreiro, e nada o fará desistir de um objetivo. A liderança é dos pontos fortes deste nativo. Estará sempre ao lado da família. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Dê espaço para os colegas no trabalho. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Fuja das discussões, principalmente com o seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Você tem tudo para viver a primavera com energia e surpresas com a família. Sua estrela volta a brilhar, principalmente no trabalho com chances de iniciar sociedade comercial. Decisões importantes no amor. C. 680 M. 4409

Touro – Mercúrio e Marte trazem bons contatos comerciais, aumento nos ganhos e facilidade com quem trabalha. Compensações nos negócios imobiliários. A família traz mais harmonia. Definição no amor. C. 246 M. 0284

Gêmeos – O período é de sucesso profissional, pode realizar mudanças nos negócios e acertar sociedades. Positivo para consolidar os planos afetivos, maior confiança na relação. Tente em jogos e loteria. C. 932 M. 7093

Câncer – Você esta livre do alerta e pode esperar inspiração no trabalho e negócios. Boas mudanças no setor financeiro. Dia propício para realizar compras domésticas e até iniciar projeto familiar. C. 425 M. 2359

Leão – Você passa pelo alerta e pode enfrentar ânimos exaltados no trabalho, o ideal é ficar na rotina. A família estará exigente. Evite novos gastos. Desfavorável para viagens. No amor, não discuta. C. 851 M. 9972

Virgem – Grandes novidades na vida profissional, que toma rumos do sucesso. Estará livre para acertar as finanças. Pode sair para novos negócios e compras. Colabore com alguns parentes. Cuide da aparência. C. 579 M. 0530

Libra – Nesta fase você faz as pazes com todos e pode esperar fortes emoções. Finalmente seu coração consegue viver com equilíbrio a convivência, o casamento e acertos de brigas. C. 119 M. 8855

Escorpião – O Sol desfavorece novas ações no trabalho ou negócios. Evite fazer imposições à pessoa amada e também assumir compromissos financeiros até o próximo dia 23. Cuide da saúde. C. 706 M. 5121

Sagitário – A tranquilidade depende de você, portanto evite mudanças no lar, compras à prazo e exigências com seu amor. Vênus, o desfavorece até o próximo dia 8. Problemas com Câncer e Peixes. C. 594 M. 9040

Capricórnio – Você estará de bem com a vida, seus negócios encontram apoio. Saia da rotina com viagens, compras e visitas a parentes. No trabalho seja mais audacioso e prestativo. Bons ventos no amor. C. 883 M. 0635

Aquário – Fase positiva e vai continuar por um bom período. Boas notícias da família, apoio nos negócios e trabalho. Chances de organizar novos compromissos financeiros. C. 069 M. 3713

Peixes – Pode aceitar colaboração de Gêmeos e Câncer. A fase promete ser positiva para contatos com parentes. Mas, se sentirá cansado, evite exageros alimentares e contrariedades no trabalho. C. 348 M. 1964