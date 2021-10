Da Redação

Quem nasceu hoje: Está sempre em busca de novos caminhos

Está sempre em busca de novos caminhos, tanto na vida profissional como pessoal. É movido pela vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível. Tem uma forte preocupação com os problemas sociais. Criativo, impetuoso e inteligente.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 17h, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você ainda tem pequenas contrariedades no trabalho e vida familiar. A Lua só passa a transitar no seu signo a partir das 17h. Deixe os acertos financeiros para amanhã. Indecisões no amor. C. 138 M. 0854

Touro – Dia de bons negócios e equilíbrio no trabalho. Apoio às iniciativas financeiras. Aproveite para acertar tudo até as 17h, quando entrará no alerta. Poderá se desentender com a família. Não se irrite no amor. C. 386 M. 8607

Gêmeos – O período reserva grandes surpresas na vida profissional, podem acontecer convites para mudanças nos negócios e trabalho. Continua a fase positiva. Caminhos abertos no amor. Tente em jogos e loteria. C. 025 M. 2441

Câncer – Você esta mais sensível e intuitivo do que nunca e será capaz de realizar mudanças nos negócios e trabalho. A felicidade também estará presente no amor e na vida familiar. C. 249 M. 6165

Leão – Fase que deve organizar seu trabalho evitando confrontos com nativos de Capricórnio e Áries. A família precisa de mais atenção. Desfavorável para viagens. Inspiração na vida afetiva. C. 617 M. 7329

Virgem – Marte e Mercúrio trazem excelentes mudanças nos negócios e trabalho. Colaboração de sócios, superiores e da família no setor financeiro. Poderá receber proposta de parcerias. Alegrias no amor. C. 577 M. 1693

Libra – Seu otimismo será o ponto forte para acertar os negócios e ampliar seus ganhos. Fase para realizar mudanças que quiser no seu lar e no trabalho. Dê apoio à família. Ambiente de muito amor. C. 403 M. 5718

Escorpião – Você esta a um passo de encontrar o equilíbrio no trabalho e finanças. Evite entrar em depressão e faça de tudo para manter a paz no seu lar. Grande força interior. O amor esta em clima de alegria. C. 864 M. 0536

Sagitário – A influência de Vênus no seu signo é sinal de tranquilidade no setor afetivo, familiar e finanças. A partir do dia 23, estará sob influência do Sol na sua 12ª casa. Prepare-se, cuide da saúde e trabalho. C. 752 M. 9281

Capricórnio – Neste período enfrentará alguns problemas. As finanças, negócios e trabalho não fluem como você deseja. A influência negativa vai até o dia 6 de novembro. Seja mais determinado e objetivo. C. 320 M. 4075

Aquário – Você terá um bom dia. Explosão de bons sentimentos que trarão harmonia no lar, trabalho e com os amigos. Ótimo para viagens e compras. Pode iniciar mudanças nos negócios. Amor revelador. C. 501 M. 3970

Peixes – A Lua fica no seu signo até as 17h, e você esta mais simpático com todos. Dê atenção aos assuntos da família. Programe mudanças nos negócios e trabalho. Fase de sucesso e paz. C. 998 M. 7142