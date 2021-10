Da Redação

Quem nasceu hoje: Está sempre ajudando os mais necessitados

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com um forte espírito empreendedor. Não teme os desafios, seja de ordem pessoal ou profissional. Alcançará sucesso nas carreiras em que necessite análises. Está sempre ajudando os mais necessitados. Intuitivo, capacitado e franco.

Alerta

continua após publicidade .

Os librianos ficam no alerta até às 11h23, e a rotina deve ser seguida enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – O dia começa em alto astral. Você recebe colaboração nos assuntos de negócios e resolverá problemas do trabalho. Pode assumir compromisso de sociedade. No amor é hora de acreditar na paixão. C. 430 M. 7389

Touro – Poderá mudar o rumo dos negócios e até do trabalho. Conseguirá organizar o setor financeiro. Experimente caminhos diferentes em ralação à vida familiar, seja participativo. Boa convivência no amor. C. 058 M. 2403

continua após publicidade .

Gêmeos – O astral é dos mais benéficos para planejar viagens e compras. Melhora a convivência com a família. Decisões importantes no amor. Em alta planos de trabalho e negócios. Tente na loteria. C. 603 M. 0955

Câncer – A família dispensa muitas alegrias e melhora o relacionamento com todos. Novidades no setor financeiro, positivo para compras domésticas. Vênus, traz amor, paixão e compromissos. Boa saúde. C. 147 M. 4632

Leão – Positivo para assumir acordos de negócios. Os problemas desaparecem e você terá o apoio que necessita. Novos amigos, início de empreendimentos, compras e viagens. Paz com a família. C. 223 M. 1267

continua após publicidade .

Virgem – A fase é benéfica para se relacionar e acertar as coisas a seu favor. Criatividade nos negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro. Família bem sucedida. Novos estímulos com a pessoa amada. C. 972 M. 6011

Libra – A Lua entrará no seu signo a partir das 11h23, o que deve aumentar sua auto confiança nos projetos domésticos. Os negócios voltam a crescer. Conseguirá por um ponto final nos problemas afetivos. C. 469 M. 2176

continua após publicidade .

Escorpião – Dia de alerta, além do Sol hoje a partir das 11h23 a Lua o desfavorecerá. Procure ser objetivo e menos crítico no trabalho. Vênus, até que passa um pouco de paz no amor e finanças. O ideal é a rotina. C. 342 M. 8051

Sagitário – Comece a organizar seu trabalho e finanças, amanhã Vênus passa a transitar no seu signo equilibrando a vida afetiva. Aproveite para movimentar sua vida social. Amor com estímulos. C. 716 M. 5520

Capricórnio – Você começa o dia com muita garra e confiança nos seus projetos de trabalho. A família procura dar apoio e a manifestação de carinhos é muito grande. Terá entrada de dinheiro. Amor sensual. C. 995 M. 0344

Aquário – O astral vai deixá-lo mais articulado e intuitivo. Conte com a sorte nos negócios e trabalho. Excelente para compras, viagens, mudanças no lar e para iniciar sociedade. Prazer no amor. C. 524 M. 9798

Peixes – Facilidade para expressar suas ideias o que deve contribuir para o sucesso profissional e financeiro. Tudo que envolva viagem e novos negócios estão beneficiados. Fortes emoções no amor. C. 881 M. 3819