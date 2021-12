Da Redação

Quem nasceu hoje: é vigoroso, leal e companheiro

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto,

não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu

crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 18h47, e a indicação é de rotina. Procure

participar da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Cuidado para não

sair do orçamento financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos arianos.

Áries – Momento para colocar em ordem seus negócios mais importantes no

período da manha e parte da tarde. Às 18h47, você passará a receber a

influência do alerta. Fuja de ambientes agitados. C. 908 M. 7561

Touro – Os astros acenam com boas perspectivas. Favorável para programar

seu final de ano. Estará inspirado para criar um clima mágico com a pessoa

amada. Convide a família para o almoço de domingo. C. 329 M. 5458

Gêmeos – Continuam abertas as portas para o sucesso. Pode ir frente com as

mudanças que pretende fazer no seu lar. Alguém do seu meio se encantará com

seu charme. Saia para se divertir. C. 465 M. 6633

Câncer– Os astros renovam sua vitalidade, e reservam excelentes momentos.

Ótima fase para mexer na decoração da casa. Amor com carinhos. Pode sair

para festas e reuniões de amigos. C. 977 M. 2193

Leão – O dia será marcado por boas perspectivas. Programe o final de semana

ao lado da pessoa amada e família. Viagens favorecidas. Pode ir frente com

mudanças domésticas. C. 876 M. 3389

Virgem – Troque ideias com os colegas, pois juntos conseguirão o equilíbrio.

Coloque as finanças em ordem. Seja discreto em relação aos seus projetos. Não

faça tantas exigências ao seu par afetivo. C. 690 M. 0145

Libra – Esta é uma fase positiva para inovar e brigar pelos objetivos. Favorável

para compras de uso pessoal ou doméstico. Harmonia e romantismo com seu par

afetivo. Saia para se divertir. C. 542 M. 9030

Escorpião – Há boas perspectivas. Pode negociar e acertar parcerias. Seu

espírito de mudança está com tudo, aproveite para dar uma geral na sua casa.

Explore o carinho na vida a dois durante o final de semana. C. 684 M. 7870

Sagitário – A fase é favorável para incrementar seus projetos. Lute por aquilo

que acredita. Levante seu astral e terá mais harmonia com seu par afetivo e

família. Tudo tranquilo no final de semana. C. 068 M. 1212

Capricórnio – Tire proveito da sua energia e acerte o que esta incomodando.

Procure a companhia da família no final de semana. No amor, uma boa conversa

será o caminho para melhorar seu relacionamento. C. 215 M. 4949

Aquário – Volte suas atenções para resolver as pendências. Faça um balanço

nas finanças. Não deixe que problemas externos interfiram no seu

relacionamento. Evite agitações, se puder descanse. C. 133 M. 5706

Peixes – Você fica no alerta até o final da tarde, e deve manter a rotina durante

este período negativo. Evite entrar em confronto com a família e amigos.

Esclareça mal entendido com o par afetivo. Saúde em leve baixa. C. 751 M. 8922