Quem nasceu hoje: É uma pessoa muito batalhadora

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito batalhadora. Busca sempre coisas novas, seja na vida pessoal ou profissional. As viagens exercem grande fascínio neste nativo. Tem uma grande energia, por isso está sempre se aventurando. É ousado, criativo e inteligente.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta. Não deixe a intransigência interferir no trabalho. Procure ser mais paciente com as pessoas à sua volta. Os gastos devem ficar dentro do orçamento. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes.

Áries – As questões familiares trarão satisfação e você pode sair para compras domésticas e fazer reformas na sua casa. Realização de novos negócios e compromissos no trabalho. Período calmo no amor. C. 021 M. 9699

Touro – Você passa por um período propício para organizar os negócios da família. Facilidade para iniciar novos trabalhos. Excelente para viagens e compras. Procure entender melhor a pessoa amada. C. 134 M. 1841

Gêmeos – Dia que estará mais agitado e buscará mudanças nos negócios e pode criar caminhos alternativos no trabalho. O sucesso o acompanha. Seja mais presente na vida da sua família. Amor com paixão. C. 750 M. 4409

Câncer – Período que precisara dar mais atenção aos problemas familiares. Chances de renovar as finanças e sair para compras natalinas. Trabalho em alto astral. Evite exageros alimentares, pratique esporte. C. 407 M. 3089

Leão – Você esta pronto para defender seus pontos de vista e, com isso o sucesso se fará presente. Notícias interessantes do seu trabalho e negócios. Alegrias e motivação no seu caso de amor. C. 649 M. 7367

Virgem – Renove suas energias e faça mudanças necessárias no seu lar. A família espera sua participação. Dia para compras domésticas. Entusiasmo em relação a convivência afetiva. Tente em jogos e loteria. C. 586 M. 8158

Libra – Dia que terá apoio no trabalho e negócios. Renove as energias e saia em busca dos seus objetivos. A família esta tranquila e conta com equilíbrio financeiro. Não poupe carinhos a pessoa amada. C. 805 M. 6727

Escorpião – As influências astrais indicam um período tranquilo em relação ao trabalho e negócios. Novos amigos, viagens, compras e acertos financeiros em novos projetos. Dia de surpresas agradáveis no amor e lar. C. 964 M. 2253

Sagitário – Período que os problemas serão rapidamente solucionados e a participação de sócios e a família se tornam agradáveis. Conte com entrada extra de dinheiro. Amor em águas tranquilas. C. 398 M. 5716

Capricórnio – A fase atual pede que evite qualquer tipo de mudança nos negócios. Cuidado com as palavras ou poderá criar problemas com a família. Compreenda as atitudes do seu amor. Dia neutro. C. 275 M. 9994

Aquário – O dia é de alerta, evite ser imprudente em relação a sua saúde e integridade física. A influência de Vênus na sua desfavorável 12ª casa traz dificuldades no amor. Adie compras e viagens. C. 643 M. 5875

Peixes – Hora de pensar em mudanças no lar, pode ser reformas e decoração. Surpresas positivas no trabalho e equilíbrio nos ganhos. Alimente-se melhor, evite problemas com circulação e os pés. C. 011 M. 1532