Quem nasceu hoje: É uma pessoa meticulosa

É uma pessoa meticulosa. Busca sempre o bem estar das pessoas á sua volta. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. A família estará presente durante todos os momentos de sua vida. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e os astros aconselham prudência. Não tente impor suas vontades às pessoas à sua volta. Tenha paciência e não crie problemas com os colegas de trabalho. Amor com ciúmes.

Áries – Você atrai a confiança das pessoas que negocia e abre espaços para novos ganhos. Positivo para viagens, compras, decisões profissionais e resolução de questões íntimas. Saúde esta perfeita. C. 805 M. 9131

Touro – Fase de oportunidades nos negócios, incluindo os ligados à família. Uma onda de estabilidade e mudanças na sua vida afetiva. Ótimo para compras natalinas. Conte com Escorpião e Câncer. C. 196 M. 8479

Gêmeos – Dia de alerta e o ideal é ficar na rotina. Adie compras, viagens e decisões domésticas. Não discuta com a pessoa amada. Dificuldades no seu trabalho. Problemas com a família. C. 577 M. 2758

Câncer – Período que você esta rodeado de gente querida, principalmente amigos e familiares. Seu amor estará mais sensível e apaixonado. Novas oportunidades se abrem nos negócios e trabalho. C. 268 M. 1217

Leão – Você passa por um período cheio de compromissos com a família, no trabalho e convites de amigos. Seus projetos começam a trazer o sucesso e progresso que almejava. Saia e se divirta. C. 641 M. 4303

Virgem – Estará envolvido nos assuntos da família e pode sair para compras natalinas. Seu senso de responsabilidade e organização serão determinantes. Excelente para programar viagens com seu amor. C. 922 M. 7566

Libra – Dia que deve ser mais participativo nos negócios da família. Tente se concentrar no que faz, o entendimento com todos merece atenção. Amor com definição. Evite problemas com Sagitário e Gêmeos. C. 713 M. 0538

Escorpião – Há indícios de progressos importantes, mas é preciso ter cuidado com os invejosos. Excelente para compras natalinas, encontros com amigos e acertos profissionais. Positivo no amor. C. 634 M. 7045

Sagitário – Período em que deve se concentrar no que faz e aceitar colaboração. Fase de sucesso e progresso nos negócios e trabalho. Atmosfera agradável com seu amor. Evite o cigarro e bebidas. C. 059 M. 2284

Capricórnio – Você esta a um passo da tranqüilidade e do sucesso, Vênus e Mercúrio já estão no seu signo o que significa solução de muitos problemas. Atmosfera agradável com seu amor e família. C. 483 M. 5993

Aquário – A fase atual começa a exigir concentração nos problemas profissionais e financeiros. Evite compras, viagens e mudanças no seu lar. Situação confusa com a família. Não viaje. C. 991 M. 3710

Peixes – A influência do Sol, Mercúrio e Vênus beneficiam a resolução de pendências ligadas ao lar e à família. Surpresa com dinheiro inesperado. Siga seu ritmo normal para viver bem. Astral equilibrado no amor. C. 362 M. 6829