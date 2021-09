Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa ligada à família

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante este período. Não discuta por pequenas coisas no campo de trabalho. No amor, evite ser exigente com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Você acorda no alerta e deve ter paciência. Não peça favores ou espere compreensão da família. Adie decisões ligadas a novos negócios e trabalho. Dia cansativo. Problemas com o fígado. C. 462 M. 1324

Touro – Seu dia será bem equilibrado com possibilidades de ótimos negócios. Tudo sairá como o planejado. Pode contar com a colaboração, inclusive do seu amor. Romantismo a valer. Tente em jogos e loteria. C. 307 M. 4982

Gêmeos – Fase que a família colabora com as mudanças que pretende realizar. Fique calmo e converse com todos, só terá carinhos e compreensão. Trabalho e negócios equilibrados. Faça um check-up geral. C. 229 M. 9011

Câncer – Graças a influência de Marte e Mercúrio você realiza muitos dos seus projetos. Humor excelente. Todos estão dispostos a colaborar no trabalho e negócios. Mudanças no seu lar. Amor total. C. 155 M. 5568

Leão – Você tem tudo para melhorar e organizar sua profissão. Tire proveito desta fase de sucesso e conte com o equilíbrio financeiro. Comece a fazer seu pé de meia. Acertos com a família. Amor intenso. C. 688 M. 2496

Virgem – Amanhã o Sol passa a transitar na sua segunda casa, vem equilíbrio no trabalho, entrada de dinheiro e poio total da família. Não seja tão exigente no amor. Conte com Capricórnio e Peixes. C. 891 M. 7647

Libra – Comece a planejar sua vida familiar e profissional, o Sol amanhã estará no seu signo, é a fase de aniversário. Equilíbrio com as finanças, crescimento no trabalho e bom relacionamento com todos. C. 403 M. 0230

Escorpião – Você ainda tem algumas horas para organizar o trabalho e negócios. A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, traz uma série de problemas. Não entre em brigas. Evite novos gastos. C. 798 M. 6855

Sagitário – Período para apoiar à família, incluindo os que não moram com você. Não fale abertamente. Controle suas energias. O trabalho e negócios vão bem. No amor, ciúmes e discussões. C. 512 M. 8126

Capricórnio – Fase que não deve esconder seus sentimentos, passe a todos o que vai no seu coração. Positivo para o amor e solução de problemas. Intuição no trabalho e negócios. Positivo para decisões domésticas. C. 936 M. 5709

Aquário – Você será o privilegiado do zodíaco. A partir de amanhã o Sol passa a influenciar sua nona casa. É a fase do amor, paixão, saúde, progresso e mudanças positivas no lar. Solte seus sentimentos interiores. C. 044 M. 3471

Peixes – Mais do qualquer outro signo, a sensibilidade é um dos pontos da sua personalidade. A partir de amanhã terá uma fase neutra, é bom se prevenir. Procure apoio do seu amor. Trabalho cansativo. C. 170 M. 7385