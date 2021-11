Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa interessada em novos desafios

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Tenha paciência com as pessoas à sua volta. Deixe o trabalho como esta, adie mudanças ou inovações neste setor. Amor, com ciúmes.

Áries – Confie nas suas impressões, pois sua capacidade de percepção acentuada ajudará a resolverá problemas domésticos. O trabalho vem com mudanças. No amor seja carinhoso. Saúde equilibrada. C. 920 M. 3492

Touro – Fase propícia para assinatura de contratos, mudanças na vida profissional e apoio aos novos negócios. Use estratégias para ganhar mais. Em alta compras, incluindo imóveis. Surpresas do seu amor. C. 027 M. 4239

Gêmeos – Colaboração nos novos projetos de trabalho. Positivo para resolver problemas financeiros. Sua disposição em aprender novas técnicas ou viajar serão fatores positivos no progresso material. C. 502 M. 2196

Câncer – Dia de alerta, adie viagens, compras, visitas e novos negócios. Aja com discrição nos assuntos domésticos. Cuide da saúde. Não discuta com a pessoa amada, nada de sentimentos de revolta. C. 693 M. 2628

Leão – Período que se sente forte e protegido e com isso levará seus negócios e vida familiar para o equilíbrio. Será admirado por todos. Pode desenvolver novos empreendimentos. Tente na loteria. Amor total. C. 789 M. 5471

Virgem – Fase que estará pronto para agradar os envolvidos no trabalho e negócios. Todos estão receptivos e conseguirá o equilíbrio financeiro. Romantismo com seu amor. Saia para compras para o lar. C. 248 M. 8015

Libra – Você vai se identificar com as pessoas da sua vida profissional e sente que tudo caminha para o sucesso. Novos acertos financeiros. Amor precisando de atenção, conquistas para os solitários. C. 085 M. 5877

Escorpião – A presença do Sol na sua segunda casa traz a facilidade para mudar os negócios que não andam bem. Condições para aumentar os ganhos. Amor e lar com muita paz. Saúde equilibrada. C. 866 M. 6384

Sagitário – Você tem a seu favor a presença do Sol no seu signo, e sente as energias se renovarem. Felicidade ao lado do ser amado. Seu organismo reage aos problemas que passou. Saia para negociar. C. 452 M. 1740

Capricórnio – A influência da 12ª casa indica a necessidade de cuidar da saúde, onda de cansaço. Vá devagar nas exigências e teimosia. Vênus segura um pouco o dinheiro. Não faça mudanças no seu lar. C. 334 M. 9950

Aquário – Júpiter, continua no seu signo, mas Vênus não dá suporte para enfrentar problemas amorosos e financeiros. Administre sua vida usando a intuição e conseguirá sair dessa fase sem grandes perdas. C. 311 M. 7504

Peixes – Seu lado ambicioso esta em evidência atraindo novos interesses financeiros. Boas energias o acompanham. Não terá dificuldades para encontrar o caminho da realização. Segurança no amor. C. 174 M. 9063