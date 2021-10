Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa interessada em novos desafios



É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os piscianos passam o final de semana no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite a dispersão no trabalho ou poderá ter perdas neste setor. No amor, controle o seu jeito autoritário. Saúde com em leve baixa.

Áries – Explore suas qualidades e aproveite para realizar mudanças no setor de trabalho. Aprofunde seus laços de amizades com a família. Saia da rotina para encontros de amigos. C. 506 M. 1240

Touro – Fase positiva para acertos no trabalho. Favorável para atuar com vendas. O dia promete ser bastante agitado. Fique ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem. C. 467 M. 6455

Gêmeos – Aproveite para negociar e acertar o setor financeiro. Positivo para compras. Pode concluir mudanças na decoração de sua casa. Saia para um passeio com seu par afetivo. C. 790 M. 8174

Câncer – O trabalho caminha em direção ao sucesso. Pode pensar em uma associação. No amor, você esta com tudo para ser feliz. Procure a companhia da família no final de semana. C. 909 M. 5511

Leão – Este é um período positivo para dar seqüência nos projetos de trabalho. Os astros indicam que terá colaboração. Boa sintonia com a pessoa amada. Pode sair para confraternização de amigos. C. 915 M. 1063

Virgem - Fase favorável para atuar no comércio e iniciar projeto por conta própria. Clima de harmonia na vida a dois. Procure colaborar com a sua família. Final de semana tranquilo. C. 683 M. 7828

Libra – Pode acertar parcerias e dar continuidade em projetos que estão engavetados. Positivo para compras de uso pessoal. À noite tem tudo para ser marcante na vida a dois. Chances de ganhos em jogos. C. 172 M. 3639

Escorpião – Coloque o trabalho e vida pessoal em ordem. Comece a planejar seus próximos passos, daqui uns dias o Sol entra no seu signo e deve trazer somente coisas boas. Acerte-se com seu par afetivo. C. 851 M. 4787

Sagitário – Sua vida profissional e financeira estãoprotegidas. Destaque para ganhar um dinheiro extra. O relacionamento afetivo está motivado. Pode tentar em jogos. Viagens e passeios favorecidos. C. 320 M. 2394

Capricórnio – Momento ideal para analisar o que quer da sua vida profissional e acertar o que não esta do jeito que você quer. Aproveite o final de semana para cuidar dos assuntos domésticos. Amor com carinhos. C. 478 M. 6532

Aquário – Tudo o que estiver negociando deve trazer ganhos acima do esperado. Pode contar com a proteção dos colegas. Aceite convites para estar ao lado dos amigos. Tudo certo na vida a dois. C. 234 M. 9161

Peixes – Você passa o sábado no alerta e os astros aconselham a deixar as mudanças para o começo da próxima semana. Procure a rotina e logo tudo deve voltar ao normal. Não force a barra no amor. C. 743 M. 0905