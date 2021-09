Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa extremamente intensa.

É uma pessoa extremamente intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Não entre em discussões com pessoas do seu trabalho. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Dê mais atenção a sua alimentação.

Áries – Use e abuse do seu espírito ambicioso. Se você esta anda pensando em trocar de emprego ou mudar sua vida, este é o momento ideal. Positivo para compras domésticas. O amor esta em alta. C. 817 M. 3184

Touro – Dia de alerta, não saia da rotina. Cuidado com discussões na vida familiar. Pequenas contrariedades no trabalho, não altere nada. Desfavorável para compras, viagens e mudanças no amor. C. 295 M. 4607

Gêmeos – Bom período para iniciar projetos profissionais e acertar os problemas. Apoio de Libra e Peixes. O amor reina no seu coração, seja mais feliz. Tenta na loteria. Dê apoio aos planos familiares. C. 129 M. 8948

Câncer – Ótima fase para resolver problemas da sua vida familiar. Não dependa de ninguém, você esta bem e deve aproveitar. O trabalho e negócios fluem para o sucesso. Inicie um regime. C. 588 M. 7892

Leão – As finanças estão estáveis e você não tem com que se preocupar. Os negócios ganham forças. Pode sair em busca de novos compromissos. Dia benéfico com a família que traz boas notícias. C. 461 M. 0715

Virgem – Você passa por um excelente período, mas hoje não deve sair para novos gastos. Evite ser exigente com a família. Aproveite a influência do Sol na sua casa de dinheiro e trabalho. Tudo azul no amor. C. 050 M. 9439

Libra – A influência atual traz a forte e positiva influência do Sol no seu signo. Aproveite o bom momento para mudanças no lar e trabalho. Clima de confraternização com sócios e familiares. C. 544 M. 6311

Escorpião – Neste período não espere por ninguém, faça a sua parte e evite as queixas. Para compensar você tem Vênus no seu signo o que dá aval para cuidar da saúde. Adie compras e viagens. C. 322 M. 2877

Sagitário – Dia que deve ser mais participativo na vida da pessoa amada. Vênus indica problemas com o ciúmes, discussões e separações. Trabalho e finanças bem posicionadas. C. 776 M. 1068

Capricórnio – A vida profissional toma rumos do sucesso. Apoio de Gêmeos e Áries. Conseguirá superar os problemas domésticos e com surpresas agradáveis. Grande magnetismo no amor. C. 490 M. 5503

Aquário – Dia cheio de novidades no trabalho, com a família e no amor. Sensibilidade solta. Positivo para viagens, compras, realizar visitas e também receber. Mostre-se alegre. Saúde perfeita. C. 909 M. 3420

Peixes – O período será cheio de exigências no seu trabalho e negócios. Tome cuidado com as finanças. Evite novos compromissos de sociedades, parcerias ou gastos no lar. C. 633 M. 7256