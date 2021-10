Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa com muitos ideais

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle as cobranças para não magoar a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Poderá contar com auxílio de sócios, superiores e clientes nos negócios. Estará livre para organizar as finanças. Apoio da família. Mudanças no coração, não crie problemas com seu amor. C. 827 M. 1486

Touro – Sua comunicação esta mais espontânea o que deve ajudar a usufruir do sucesso profissional. Colaboração de Câncer e Libra. Sorte com o dinheiro. Ótimo para viagens e compras. Alegrias no amor. C. 278 M. 8527

Gêmeos – Concentre suas energias num só objetivo, pois do contrário não dará conta do recado. Seja mais atencioso no trabalho. A família esta em paz. Mudanças no coração, pode aparecer um conflito. C. 419 M. 5341

Câncer – Período que deve dar atenção aos problemas domésticos e resolver tudo imediatamente. Em relação ao trabalho, o ideal é conquistar novos amigos e criar aberturas para sociedade. Proteção do seu amor. C. 158 M. 2816

Leão – Dia que deve conquistar novos amigos e realizar bons negócios. Sua ligação com a pessoa amada flui para a paixão. Positivo para compras, viagens e encontros com parentes. C. 107 M. 6656

Virgem – Fase que se depender dos astros tudo se realizará. Dinheiro extra pode estar a caminho. Excelente para organizar o trabalho e iniciar negócios. Definição da sua vida amorosa. Tente em jogos. C. 384 M. 4793

Libra – Deixe as indecisões e os medos de lado e vá em busca do sucesso profissional. Conte com acertos nos negócios e finanças. Melhora o relacionamento afetivo, muita paixão. C. 945 M. 6069

Escorpião – Encontrará oportunidades para resolver os problemas financeiros e profissionais. Vênus na sua segunda casa traz chances de iniciar projetos de trabalho que devem trazer o sucesso. Amor com apoio. C. 789 M. 9633

Sagitário – Dia que encontrará respaldo profissional, os problemas desaparecem e os negócios crescem. Suas relações de amizades e parcerias melhoram rapidamente. Apoio de Áries e Virgem. Amor total. C. 594 M. 0974

Capricórnio – Nesta fase deve entender que Vênus não dá apoio para o setor afetivo e no financeiro. Questões de saúde ou trabalho pedem muita atenção. O ideal é rotina e equilíbrio emocional. C. 236 M. 3759

Aquário – Dia de alerta, por isso não se irrite com qualquer coisa. Poderá ter decepção de quem esperava colaboração. Desfavorável para mudanças nos negócios, trabalho e até na família. Tome mais água. C. 813 M. 1228

Peixes – Você passa por um período tranquilo no trabalho e vida familiar, não se acomode e dê uma guinada nos negócios. Continue dando atenção aos problemas do dia-a-dia. Não discuta com Aquário. C. 664 M. 7107