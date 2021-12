Da Redação

Quem nasceu hoje: É uma pessoa com muita energia

É uma pessoa com muita energia. Está sempre na frente dos projetos, o que faz um líder nato. É o amigo leal, mas também o pior dos inimigos. Gosta da vida social, e tem com grande fascínio pelas viagens. É franco, alegre e ativo.

Alerta

Os aquarianos passam a receber a influência do alerta a partir das 08h50, e os astros pedem cautela no campo de trabalho. Adie negociações ou pedido de empréstimo financeiro. No amor, evite discussões com seu par afetivo.

Áries – A área profissional atravessa um período de equilíbrio, novidades e vitórias. Você recebe o apoio de familiares, com chances de compras e viagens. Compartilhe o melhor com seu amor. C. 240 M. 5818

Touro – Você esta mais firme em busca dos seus objetivos e terá uma boa convivência com pessoas que tem os mesmos ideais. Romantismo envolvendo seu amor. Ideias originais trarão novos lucros. C. 057 M. 9505

Gêmeos – Nesta fase você busca novos incentivos para os negócios e trabalho. Sua vontade de mudar o rumo da profissão encontrará o sucesso. Diversões noturnas, saia da rotina. Amor feliz. C. 338 M. 2391

Câncer – Dia que estará preocupado em resolver problemas financeiros. Apoio das pessoas a sua volta, incluindo a família. Energias em alta, apenas procure se alimentar com equilíbrio. Emoções no amor. C. 225 M. 3087

Leão – Os astros reservam muita energia para organizar, resolver e até iniciar novos projetos de trabalho e negócios. Estará mais focado e alcançará o sucesso que busca. Tente na loteria. Amor total. C. 971 M. 6247

Virgem – Fase de altos e baixos, confie no seu bom senso nos assuntos familiares. Organize os negócios e espere a entrada o Sol na sua quinta casa. Dê apoio ao seu amor. Colabore com Aquário e Touro. C. 812 M. 1160

Libra – Neste período poderá sonhar com projetos aparentemente impossíveis. Resolva os problemas no lar. Colabore com Câncer e Touro. Positivo para compras domésticas. Surpresas agradáveis no amor. C. 863 M. 5282

Escorpião – Você passa por um ótimo período, e conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais e domésticos. A colaboração virá com certeza para melhorar seus ganhos. Surpresas do seu amor. C. 501 M. 8954

Sagitário – O seu otimismo natural o ajudará a sair bem de situações negativas. Fase de trabalho, negócios, dinheiro e muita energia. Excelente para novos ganhos, mudanças familiares e equilíbrio no amor. C. 144 M. 0617

Capricórnio – Você sai cedo do alerta, mas ainda tem a influência negativa do Sol e Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa. Não é tempo de mudanças e novos gastos. Esqueça velhas mágoas. Trabalho exigente. C. 789 M. 1076

Aquário – O seu dia será no alerta, além da Lua, Vênus não o favorece. Procure esconder seus pontos fracos e não espere apoio. Combata o desânimo, descanse mais e se alimente com equilíbrio. C. 694 M. 4432

Peixes – Fase para aproveitar ao máximo os bons fluidos que envolvem seu brilho no trabalho. Ótimo para compras domésticas e até os presentes de Natal. Comunicação fácil com todos. Amor consolidado. C. 451 M. 7729