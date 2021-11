Da Redação

Quem nasceu hoje: é uma pessoa com atitudes arrojadas

Tem um temperamento muito forte, o que fará se destacar no mundo profissional.

É uma pessoa com atitudes arrojadas. Sentirá vontade de estar sempre cercado

de pessoas alegres. Empreendedor, inteligente e carismático.





Alerta

Os librianos começam a semana no alerta, e a rotina é aconselhável durante este

período negativo. Se puder adie mudanças no trabalho. Não gaste fora do

orçamento. No amor, evite deixar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Bom período nos negócios e trabalho. Sócios e até parentes vão ser

seus aliados nos empreendimento que você quer da sequência. Ótimo para

viagens, compras e novos planos no setor afetivo. C. 243 M. 8162





Touro – Terá pela frente um período de sorte nos estudos, negócios e no

trabalho. Graças a ação de Marte no seu signo oposto o sinal é de sucesso.

Bom relacionamento social. Tudo azul no amor. C. 525 M. 6454

Gêmeos – Fase que ficará feliz com os rumos da sua vida material. Os lucros

virão rápido. Solução de problemas domésticos. Positivo até para negociar com

imóvel. Relaxe mentalmente, viva um grande amor. C. 156 M. 2090





Câncer – Seus planos materiais estão bem definidos e você poderá contar com

apoio de sócios ou empregados. Positivo para compras, viagens e encontros

de negócios. Mostre-se alegre com seu amor. C. 600 M. 7978

Leão – Início de semana cheio de novidades financeiras. Excelente para

compras, trabalhos e chances de novos negócios. O ambiente profissional esta

em alto astral. Alegrias no amor e na família. C. 992 M. 0835





Virgem – A Lua no seu signo trás efeitos positivos na vida familiar e financeira.

Descubra qual dos seus projetos que pode ser colocado em prática. Amor bem

encaminhado. Saúde perfeita. C. 717 M. 1786

Libra – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações

profissionais. Não exija muito da família. Desfavorável para compras e pedir

favores aos amigos. Aborrecimentos no amor. C. 878 M. 4040





Escorpião – O período que esta começando promete abrir boas perspectivas

de progresso material. Mercúrio e o Sol estão na sua segunda casa, trazendo

oportunidades no trabalho, negócios e dinheiro. C. 739 M. 1593

Sagitário – Nesta época do ano as portas do sucesso financeiro e profissional

se fazem presentes. Poderá contar com a colaboração de amigos, da família e

pessoas do seu trabalho. Melhora da saúde. C. 484 M. 3207





Capricórnio – Período que deve suavizar suas exigências com a família. Não

se desespere com o setor financeiro, conseguirá acertar suas contas. Evite

novos compromissos com amigos. Dê atenção ao seu amor. C. 210 M. 8751





Aquário – A fase é neutra, Vênus transita na sua desfavorável 12ª casa. O

ideal é evitar gastos fora do orçamento e decisões da vida afetiva, casamento,

separação ou convivência. Faça um relaxamento mental. C. 065 M. 9320





Peixes – Tudo caminha bem na sua vida profissional e financeira. Entusiasmo

com novos compromissos de trabalho. Apoio da sua família. Saia para compras

de uso pessoal. Momentos tranquilos com seu amor. C. 348 M. 5614