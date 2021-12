Da Redação

Quem nasceu hoje: é organizado, aplicado e companheiro leal

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador e uma

maneira singular de ver as coisas. Nunca desiste de um objetivo. Faz de tudo

para alcançar as metas traçadas. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os sagitarianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham rotina

durante esse período negativo. O final de semana pede calma e muita analise do

que for realizar. No amor, controle a impulsividade. Saúde com perda de energia.

Áries – Não há dúvidas que sua capacidade fará com que obtenha bons

resultados nos seus projetos. Seu poder de realização está acentuado.

Cumplicidade no amor no final de semana. C. 742 M. 1629

Touro – Pode dar continuação em projetos que estão parados. Favorável para

parcerias. Deixe o diálogo comandar o relacionamento com a pessoa amada.

Final de semana para sair e se divertir. C. 992 M. 2645

Gêmeos – Os astros sinalizam com boas possibilidades nos projetos. Dinheiro

extra deve equilibrar as finanças. Positivo para mudanças na decoração de sua

casa. Tire o final de semana para ficar ao lado da pessoa amada. C. 823 M. 4194

Câncer – Você esta com vontade de promover mudanças. O setor financeiro

comece a dar sinal de melhoras. Proteção da pessoa amada e família. Tudo

tranqüilo no final de semana. C. 034 M. 7890

Leão – O trabalho será facilitado pela ajuda espontânea dos colegas. Há boas

chances de sucesso nos negócios realizados em parcerias. Fase estimulante no

amor. Saia para festas e encontros de amigos. C. 109 M. 6012

Virgem – Os astros somam forças para que alcance seus objetivos. O

companheirismo vai falar mais alto no final de semana com sua família. Evite a

rotina com a pessoa amada, pode sair para encontros de amigos. C. 516 M. 3361

Libra – Fase em que conseguirá definir o andamento dos projetos. Favorável

para compras de uso pessoal ou doméstico. Solte-se mais no amor. Final de

semana positivo. C. 258 M. 9207

Escorpião – Bem posicionado alcançará mais rápido o equilíbrio financeiro.

Positivo para novos projetos, viagens e associações. A relação com a pessoa

amada tende a se aprofundar. Pode sair para se divertir. C. 380 M. 8456

Sagitário – Você passa o dia no alerta e deve ter cuidados especiais durante

este período negativo. Adie para semana que vem mudanças ou inovações no

trabalho. No amor, evite exagerar nas cobranças. C. 467 M. 0978

Capricórnio – Procure criar um ambiente positivo ao seu redor. Conserve os

gastos dentro do orçamento. Adote uma postura harmoniosa com seu par afetivo.

Descanse durante o final de semana. C. 811 M. 2503

Aquário – Os astros mandam boas energias. Fase em que alcançará os

objetivos antes do esperado. Clima envolvente com o par afetivo. Convide a

família para estar ao seu lado no final de semana. C. 670 M. 5538

Peixes – O sucesso depende do seu modo de agir, por isso coloque energia nos

projetos em andamento. Mudanças no setor doméstico. Pode sair para festas e

encontros de amigos. C. 925 M. 4787