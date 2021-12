Da Redação

Quem nasceu hoje: É muito sociável e amável com as pessoas

Será muito sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

Alerta

O dia começa desfavorável para os nativos de Touro, e a indicação é de rotina. Procure o equilíbrio ao tratar com as pessoas do setor de trabalho. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Cuide da sua alimentação.

Áries – A Lua no seu signo deixa mais articulado e com vontade de resolver assuntos do trabalho. Boas oportunidades com viagens, compras e decisões familiares. No amor atração por Leão ou Libra. C. 192 M. 6914

Touro – Dia de alerta, o ideal é ficar atento aos assuntos do coração. Não tome decisões precipitadas ou discuta no trabalho. Sua indisposição pode causar rompimentos profissionais. C. 918 M. 0875

Gêmeos – Boas chances de progresso, Mercúrio traz renovação nos negócios e trabalho. Use a intuição para se livrar dos invejosos. Não abra mão do diálogo com seu amor, evite os ciúmes. C. 378 M. 7231

Câncer – Oportunidades de esclarecer problemas da área profissional. Terá o apoio que necessita para melhorar os ganhos. Procure estar bem com a família. Seu amor esta mais apaixonado. C. 847 M. 2716

Leão – Período positivo para ganhar mais dinheiro. Seus esforços trarão compensações nos projetos, trabalho e sociedade comercial. Evite despertar o ciúmes do seu amor. Tente em jogos e loteria. C. 764 M. 5028

Virgem – Você tem a influência de Vênus e agora Mercúrio na sua quinta casa astral. Boas energias e chances de se sentir protegido no lar e no trabalho. Descontração com a pessoa amada. C. 107 M. 1153

Libra – Dia que vai mostrar uma grande capacidade de compreender as pessoas com quem trabalha ou negocia. Sucesso em mudanças no seu lar. Conte com seu amor, que esta mais apaixonado. C. 465 M. 3389

Escorpião – O sol em Sagitário abre os horizontes profissionais e financeiros. Positivo para iniciar um empreendimento. Fique ligado e aceite colaboração. Boa sintonia com a família, não faltarão surpresas. C. 123 M. 8547

Sagitário – Colaboração e participação nos seus negócios e trabalho. Se depender dos astros estará tudo certo. Dinheiro extra pode ser o caminho para conquistar a estabilidade profissional. Tente na loteria. C. 250 M. 3862

Capricórnio – O Sol passa a transitar no seu signo no dia 21, então não se apegue aos problemas e não exagere nas suas colocações. Será importante colaborar com a família. Evite viagens e compras a prazo. C. 601 M. 9474

Aquário – Pense positivo e receberá incentivo no trabalho. Não se surpreenda com os carinhos do seu amor. Conseguirá entender melhor a fase que pede paciência, rotina e colaboração com a família. C. 685 M. 4409

Peixes – Suas ideias vão render nos negócios e vida profissional. Aproveite, pois os astros trazem dinheiro e mais tranquilidade. Mantenha o bom humor com a família. Pode ir para compras. C. 539 M. 0696