Da Redação

Quem nasceu hoje: É movido pela vontade de fazer tudo certo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

continua após publicidade .

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. As negociações estão desfavorecidas. Cuidado com gastos fora do orçamento. Tenha paciência com seu par afetivo e família.

continua após publicidade .

Áries – Fase positiva para viagens, encontros e visita a parentes. Sua firmeza de opinião pode surpreender, mas não dispense ajuda de amigos para conquistar o equilíbrio financeiro e profissional. C. 210 M. 5928

Touro – Você poderá obter uma grande vitória nos negócios. Ótimo para organizar os próximos passos profissionais. Programe viagens e encontros com amigos ou sócios. Problemas com a família. C. 736 M. 4285

continua após publicidade .

Gêmeos – Astral positivo para quebrar a rotina. Junte a família e faça um programa diferente. Bom relacionamento com parentes, poderá receber convites para reuniões ou viagens. Novas motivações no amor. C. 892 M. 7659

continua após publicidade .

Câncer – Dia que estará preocupado com a família, pode captar o desejo de todos, mas não perca a paciência com Capricórnio e Escorpião. Alegrias com seu amor, solução de antigos problemas. C. 387 M. 8740

continua após publicidade .

Leão – Você estará bastante envolvido com atividades fora do lar, encontros, viagens e visitas. Novidades com amigos e família. A ordem é inovar para não perder a oportunidade de ser feliz. Alto astral no amor. C. 669 M. 0103

Virgem – Dia em que estará envolvido com a família, resolução de antigos problemas e até disputas. As finanças estão em crescimento. Seu poder de sedução esta em alta favorecendo seu relacionamento. C. 948 M. 2471

continua após publicidade .

Libra – Fase que pode aceitar convites de parentes para sair da rotina, fazer visitas, viagens, enfim se divertir. Seu charme esta demais, cuidado com os ciúmes que pode incomodar. Finanças em alta. C. 023 M. 9438

continua após publicidade .

Escorpião – Você ainda tem que esperar uns dias, pois o Sol só estará no seu signo a partir do dia 23, até lá paciência. Não se irrite, os problemas financeiros vão durar pouco. Evite viagens e compras. C. 401 M. 3376

Sagitário – A influência de Vênus no seu signo traz boas energias para vida financeira e afetiva. Dia de muita paz e descontração. Surpresas da família. Chances de viagens. C. 180 M. 6061

Capricórnio – Fase que precisará de paciência para superar os problemas financeiros e afetivos. Não confunda desmotivação com estresse. Recarregue as baterias e cuide da saúde. Colabore com a família. C. 854 M. 7512

Aquário – Você acorda no alerta, a Lua traz problemas domésticos até às 23h23. Amanhã tudo estará bem. Seu fim de semana será bem equilibrado. Hoje evite compras, viagens e decisões profissionais. C. 965 M. 0856

Peixes – O dia reserva trabalho, bons negócios e satisfação com a família. Sua alegria contagia a todos. O amor vai deixá-lo nas nuvens. Programe seu fim de semana que será no alerta. C. 572 M. 1194