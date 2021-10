Da Redação

Quem nasceu hoje: É movido pela responsabilidade

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É movido pela responsabilidade. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Terá facilidade para trabalhos ligados a moda. Gosta dos desafios e nunca vai recuar diante de um. Impetuoso, organizado e habilidoso.

Alerta

continua após publicidade .

Os arianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no setor profissional. Fique dentro do orçamento financeiro, principalmente com gastos em supérfluos. Evite ser intransigente com a pessoa amada. Adie viagens longas.

Áries – Dia que as coisas podem não sair ao seu gosto, a Lua traz seu alerta. Adie decisões importantes e não saia para viagens ou compras. Controle a alimentação. Tenha compreensão com seu amor. C. 844 M. 1426

continua após publicidade .

Touro – Fase que conseguirá alcançar seus objetivos no trabalho e negócios. Muito otimismo em relação à vida afetiva, acertos de ciúmes e para assumir compromisso de convivência. C. 149 M. 7158

continua após publicidade .

Gêmeos – Período que deve encarar o futuro com confiança e otimismo. Há chances de melhorar o trabalho e negócios. Novas energias no lar. Amor bem colocado, carinhos e paixão. Tente em jogos. C. 551 M. 4184

continua após publicidade .

Câncer – Bom dia para soluções na área doméstica e meios de expandir seus negócios. Notícia favorável em relação à dinheiro. Em alta viagens, compras, decisões profissionais e novas amizades. C. 602 M. 9560

Leão – Dia que pode conciliar seus interesses financeiros e até aceitar colaboração no seu trabalho. Seus planos tem tudo para dar certo, somente evite exigências. Seja mais prestativo com o seu amor. C. 336 M. 8709

continua após publicidade .

Virgem – Fase que algumas questões envolvendo dinheiro deverão exigir atitudes enérgicas. O trabalho vai bem. É hora de transformar sua vida para melhor. Colaboração da família nos planos domésticos. C. 807 M. 1975

continua após publicidade .

Libra – Você sente que tudo caminha do jeito que quer, então aproveite e dê solução aos problemas da família. Não misture interesses financeiros com os afetivos. Não esqueça de tomar muita água. C. 213 M. 6631

continua após publicidade .

Escorpião – Seus planos financeiros tem tudo para dar certo, mas espere mais uns dias para ver os resultados. O Sol passará a lhe proteger a partir do dia 23, até lá é só trabalhar e arregaçar as mangas. Amor equilibrado. C. 671 M. 4887

Sagitário – Nesta fase você tem a força dos astros no trabalho, negócios e no setor afetivo. Se prepare, pois a partir do dia 23, o Sol o desfavorecerá, é o chamado popularmente inferno astral. C. 785 M. 0392

Capricórnio – Você terá que ter mais dinamismo na sua vida familiar e profissional. As influências de Vênus no momento exigem atenção redobrada nas finanças e no amor. Procure apoio de Câncer e Peixes. C. 990 M. 2212

Aquário – Bom momento para cuidar de você e ir em busca de novos objetivos. Apoio no seu trabalho, negócios e finanças. Conte com o melhor. Positivo para compras, decisões afetivas e de família. C. 467 M. 3048

Peixes – Dia positivo, pode ampliar seus negócios, trabalho e conseguir apoio aos novos projetos financeiros. Bom humor e alegria nas relações e contatos de família. Reforçado setor afetivo, seja mais participativo. C. 028 M. 5273