Da Redação

Quem nasceu hoje: é espontâneo, forte e guerreiro

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num

objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os

ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina neste

período negativo. Deixe tudo como esta no trabalho. O momento pede calma em

tudo o que for fazer. Rigor com as finanças. Amor com ciúmes.

Áries – As perspectivas são favoráveis para colocar seus planos financeiros

para funcionar. O sucesso faz parte desta fase em que Sol e Mercúrio dão o

aval para novas conquistas, inclusive no amor. C. 918 M. 8500

Touro – Excelente astral para novos projetos, você se destaca com sócios,

superiores e empregados. Pode organizar o Natal e sair para comprar os

presentes. Confie na sua capacidade de criação. C. 646 M. 1289

Gêmeos – A boa relação com a família será o ponto forte para investir no

trabalho e negócios. Ótimo para viagens, compras, encontros profissionais e

chances de ganhar mais. Seu amor precisa de carinhos. C. 430 M. 2076

Câncer – Você receberá colaboração nos negócios e trabalho. Conseguirá

vencer os problemas e dificuldades que o impediam de ter sucesso. Agora é só

aproveitar. Melhora o entrosamento com a família. C. 371 M. 4625

Leão – Período que suas iniciativas devem dar maior apoio a familiares com

problemas. Questões financeiras serão resolvidas. Espere pelo progresso.

Clima de carinhos com seu amor. Tente na loteria. C. 704 M. 2893

Virgem – Dia propício para compras domésticas. Suas iniciativas devem

melhorar a relação e o bem estar da família. Mas, precisará cuidar da saúde,

pratique esporte. Evite as críticas no trabalho. C. 285 M. 7952

Libra – Você passa por um bom período e sente que conseguirá acertar os

negócios e até realizar boas mudanças no lar. Ideias criativas e chances de

lucros, evite as eternas indecisões. Amor com futuro. C. 027 M. 3315

Escorpião – Fase que estará entusiasmado e com vontade de aprender. Ótimo

para negociar e tratar das finanças. Aposte na sua habilidade de ganhar mais.

Energias poderosas no amor. C. 153 M. 6708

Sagitário – Pode haver mudanças no círculo de amizades. Conseguirá

encontrar pessoas que devem favorecer seus negócios e trabalho. Pode

receber convite para o fim de semana. Amor com diálogo. C. 664 M. 0987

Capricórnio – Período que estará um tanto indiferente à convivência familiar,

pode até se afastar de alguns parentes. A ansiedade pode dominar a vida

afetiva. Tendência a estafa. Seja mais carinhoso com todos. C. 499 M. 7434

Aquário – Você terá um bom dia, incluindo seu fim de semana. Mas, não

espere muito das finanças e do setor afetivo, Vênus o desfavorece. Não crie

dificuldades, faça sua parte e seja feliz. C. 836 M. 5840

Peixes – Dia de alerta, divergências de opinião podem prejudicar a vida

familiar. Tenha calma e leve o trabalho com equilíbrio. Pode ser criticado até

pelo seu amor. Evite viagens, compras e exageros alimentares. C. 542 M. 9161