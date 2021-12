Da Redação

Quem nasceu hoje: é arrojado, líder e sincero

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com

idéias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões

liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os nativos de Capricórnio começam a semana no alerta e os astros aconselham

rotina durante este período negativo. Adie negociações e mudanças no trabalho.

Evite ambientes agitados. No amor, dê espaço para o seu par afetivo.

Áries – Seu prestígio profissional favorece o aumento financeiro. Ótimo para

viagens e compras. Novas responsabilidades no trabalho e acertos de

negócios com a família. Charme e simpatia no amor. C. 269 M. 3694

Touro – Período de mudanças nos negócios e trabalho marcam sua relação

profissional. Pode assumir novos gastos e contar com o favorecimento da

família. Clima de companheirismo e de paz no amor. C. 991 M. 6570

Gêmeos – Você terá a seu favor pessoas interessadas em negociar, iniciar

sociedades e parcerias. Fase produtiva e oportunidade de aumentar seus

ganhos. Saúde em ótimo estado. Intimidade no amor. C. 095 M. 9246

Câncer – O setor profissional recebe boas energias e, com isso terá

colaboração espontânea, incluindo de superiores ou empregados. Mudanças

no ambiente doméstico. Novos estímulos no amor. C. 640 M. 8303

Leão – Você esta passando por um dos melhores períodos do ano. Sorte com

dinheiro e novos negócios. Excelente para compras domésticas, projetos com a

família, viagens e compromisso na área afetiva. C. 801 M. 5782

Virgem – Dia propício para solucionar problemas familiares e pensar em

reforma, compra e mudança de casa. Evite perder o humor e usufrua deste

período, que traz equilíbrio financeiro. Amor com satisfação. C. 585 M. 1950

Libra – A fase do Sol e Lua na sua terceira casa trazem novos amigos,

chances de pequenas viagens e solução de negócios que o incomodavam.

Muitas alegrias na relação afetiva e familiar. Saúde perfeita. C. 372 M. 2127

Escorpião – A sua vida profissional tem tudo para ter um novo impulso e você

poderá contar com a entrada extra de dinheiro. Sua capacidade de se adaptar

as novas situações e a busca do sucesso será notável. C. 577 M. 4212

Sagitário – As maiores dificuldades estão bem distantes, então é só esperar

pelo melhor. Ótimo para acertar problemas com a família, iniciar novos

trabalhos e contar com apoio do seu amor. C. 723 M. 0955

Capricórnio – Você esta passando por um período de cuidados, é o seu alerta.

Além do Sol hoje a Lua o desfavorece. A instabilidade emocional pode afetar

seu trabalho. Evite discussões com a família e amigos. C. 458 M. 7639

Aquário – Dia que recebe apoio da família em novos projetos, mas vá devagar

com os gastos. É preciso seriedade para lidar com pessoas do trabalho. Evite

compras e qualquer tipo de mudança no amor. Cuide da saúde. C. 134 M. 9488

Peixes – Sua dedicação ao trabalho vai trazer ganhos, chances de novos

compromissos com compras e acertos domésticos. A sua força agora reside na

comunicação, portanto faça uso dela. Mudanças no amor. C. 019 M. 3861