Da Redação

Quem nasceu hoje: Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz

Quem nasceu hoje

Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz. cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Tem uma maneira própria de ser, o que fará ser o centro das atenções. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina. Não deixe o nervosismo atrapalhar o relacionamento com seu par afetivo. Procure descansar e repor as energias. Viagens neutras.

Áries – É importante estimular sua independência. A iniciativa, a capacidade de liderança e atividades físicas. Proporcionar a orientação em relação a atitudes egoístas, promovendo relacionamentos harmoniosos. C. 468 M. 0672

Touro – Estimular o contato com a natureza, um ambiente pacífico e amoroso, assim como o bem estar da criança em relação ao seu próprio corpo. Favorecer atividades que exercitem habilidades manuais ou artísticas. C. 519 M. 6950

Gêmeos – Os pais destes nativos devem estimular a capacidades mental, a comunicação e os contatos com ambientes diversificados. Devem arrumar uma forma que não tornem a criança dispersiva ou desligada. C. 845 M. 5169

Câncer – Instigar a afetividade, a imaginação, a criatividade e possíveis dotes artísticos. Os pais destes nativos devem evitar atitudes protetoras, deixando-as mais à vontade para poder avaliar as suas próprias emoções. C. 901 M.8326

Leão – Os pais das crianças nascidas sob este signo devem estimular a liderança, entusiasmo e o seu carisma. Proporcionar o entendimento de conceitos como autoritarismo e orgulho. Equilibrar o seu egocentrismo. C. 070 M. 2206

Virgem – Desenvolver a vontade de ajudar, de realizar tarefas, de sentir-se apreciado pelo que faz, é o trabalho dos pais destas crianças. Fazer com que respeite seu interesse pelo próprio corpo e da saúde. C. 622 M. 4738

Libra – É importante desenvolver a socialização a justiça e bom gosto delas. Chamar a atenção para a necessidade de fazer opções e tomar decisões na vida e de manter uma preocupação de justiça e correção. C. 636 M. 4547

Escorpião – Os pais destas crianças devem ajudar elas a desenvolver o interesse natural pelos mistérios e enigmas. Também, proporcionar a compreensão de assuntos tabus como a sexualidade e a morte. C. 341 M. 7633

Sagitário – Estimular os estudos, viagens e todas as formas de abranger um horizonte mental e cultural, é o trabalho dos pais destas crianças. Proporcionar liberdade e espaço, mas ajudando-a a entender os limites. C. 227 M. 1416

Capricórnio – Desenvolver o sentido de responsabilidade e disciplina, evitando que ela seja dada excessiva ênfase à noção de dever e obrigação, procurando equilibrar momentos de atividades com lazer, é a tarefa dos pais. C. 096 M. 2855

Aquário – Os pais destes nativos devem ajudar a desenvolver a personalidade original e criativa dessas crianças, que habitualmente costumam gostar de tecnologia e tudo o que seja inovação. C. 853 M. 3081

Peixes – Incentivar a sensibilidade, emotividade e criatividade, é o que os pais destes nativos devem fazer. Além, de evitar atitudes e crenças que posam imprimir sentimentos de culpa e insegurança emocional. C. 780 M. 9192