Quem nasceu hoje: A mente é rápida e criativa

Quem nasceu hoje

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair profissionalmente. A vida social tem grande influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os geminianos começam a segunda-feira no alerta, e os astros aconselham a cuidados. Evite iniciar novo projeto de trabalho e assinar documentos. Afaste-se de pessoas invejosas. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes e discussões.

Áries – Período movimentado no trabalho, lar e negócios. Apenas evite aquelas explosões temperamentais. Vá com calma, receberá apoio que necessita. Melhora o relacionamento afetivo. C. 349 M. 1674

Touro – Dia propício para iniciar negócios, acertar o setor profissional e esperar pelo sucesso financeiro. Conseguirá resolver problemas com sócios ou parceiros. A família traz tranquilidade para o seu coração. C. 421 M. 6876

Gêmeos – Dia de alerta, se prepare para enfrentar alguns aborrecimentos que podem aparecer de última hora. Relaxe e adie compras a prazo, visitas e início de negócios. Evite atritos com a família. C. 280 M. 8510

Câncer – Seus planos materiais estão bem definidos e você conseguirá resolver as questões ligadas ao seu trabalho. Conte com Sagitário e Virgem. Grande encanto pessoal, que deve trazer o equilíbrio no amor. C. 911 M. 3483

Leão – Nesta fase estará mais ambicioso, e conseguirá detectar novas chances de ganho. Mudanças positivas nos negócios. A família espera mais carinhos. Deixe o orgulho de lado acerte a vida afetiva. C. 513 M. 2889

Virgem – Este é um período de maior descontração e você pode aumentar os ganhos, negociar com imóveis e mudar o rumo da profissão. Grandes realizações no plano afetivo. C. 617 M. 9207

Libra – Aproveite os bons fluídos astrais e leve adiante projetos ligados ao lar. Mais descontraído irá usufruir de uma das melhores fases do ano. Aproveite e resolva já questões profissionais. Comemore o amor. C. 601 M. 4670

Escorpião – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa astral, pede atenção com a saúde, modere o apetite. Opiniões divergentes podem tumultuar seu trabalho. Controle os gastos. C. 126 M. 6557

Sagitário – Você já sentiu que a pessoa amada esta arredia, é a influência de Vênus desfavorecendo seu relacionamento. Evite mudanças nos negócios ou trabalho. Faça uma auto análise e seja mais atencioso. C. 879 M. 1241

Capricórnio – Um excelente dia no lar, com seu amor e no trabalho. Pode fazer mudanças nos negócios. Positivo para viagens, compras e acertar o setor financeiro. Sentimento de paz com todos. C. 966 M. 1009

Aquário – Nesta fase você se sente livre para acertar o setor financeiro. Novas chances na sua profissão. Aumentam os ganhos. Equilíbrio na vida familiar. Troca de energia com o seu amor. C. 402 M. 8526

Peixes – Período que os negócios trazem lucros desejados. Boa intuição para segurar o que já conquistou. Você recupera a tranquilidade no trabalho, apenas não pense em mudanças. O coração fala mais alto no amor. C. 584 M. 5732