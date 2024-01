Quem era João Carreiro? Relembre trajetória do sertanejo

João Carreiro, da dupla sertaneja com Capataz, morreu na quarta-feira (3) aos 41 anos. O músico não resistiu a uma cirurgia para colocar uma válvula no seu coração. A morte foi comunicada pela esposa do cantor, Francine Caroline, nas redes sociais. Saiba quem era João Carreiro e relembre sua trajetória.

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, João Carreiro começou a carreira na música ao cantar em bares e festas universitárias na sua cidade. Ele ganhou fama no universo da música sertaneja após formar a dupla João Carreiro e Capataz. Os dois artistas ficaram conhecidos nacionalmente com os álbuns Bão tamém, Diga que Valeu e 2009, além de empacarem hits em novelas da Globo, como as tramas Paraíso e Araguaia.

Em 2013, o sertanejo rompeu a parceria e se afastou dos palcos por problemas de saúde mental. "Eu tive depressão e TOC [Transtorno Obsessivo-Compulsivo]. Na época, eu fiquei muito mal, mas a dupla estava no melhor momento da carreira, da nossa fase, e ninguém entendeu aquilo", revelou em entrevista ao Encontro.

Dois anos depois, João Carreiro retomou a vida profissional na música e seguiu com carreira solo desde então. Seu último show foi realizado na noite do dia 31 de dezembro, em Pedra Preta, no Mato Grosso. As informações são do portal G1. Filha do sertanejo, Caru Corrêa fez questão de publicar uma despedida em texto para o pai nas redes sociais.

"Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos os nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. [...] Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim. Guardarei para sempre você em mim. Eu te amo infinitamente pai", declarou a herdeira de João Carreiro.

