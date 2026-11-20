A morte foi confirmada pela esposa, Isabelle Abreu. Casal era famoso por compartilhar a rotina da família nas redes sociais e no YouTube

O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19), aos 29 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (20) por sua companheira, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel. Por meio de suas redes sociais, ela relatou que a família ainda não sabe o que levou ao falecimento, pedindo orações aos seguidores e respeito à privacidade neste momento de luto.

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Em um texto de despedida, Isabelle lamentou a perda precoce do companheiro, a quem se referiu como o "amor da vida" e "alma gêmea". A influenciadora também fez questão de destacar a relação de Gabriel com a filha do casal, Amelie, nascida em outubro de 2023. “Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será”, declarou.

Gabriel acumulava mais de 1 milhão de seguidores em seus perfis individuais. Ao lado de Isabelle, ele administrava o canal no YouTube "Gabriel & Isabelle", que também ultrapassa a marca de 1 milhão de inscritos. Nas plataformas, o foco do conteúdo era a rotina do casal e os principais momentos da vida em família.

A última publicação de Gabriel nas redes sociais, inclusive, foi dedicada à filha. Em um tom reflexivo sobre a experiência da paternidade, o influenciador compartilhou o sentimento com os fãs: “Às vezes paro e penso: ‘Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doideira a vida”.