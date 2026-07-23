Quem era Adriana Garcia, influenciadora que morreu aos 30 anos durante cirurgia

A influenciadora digital mexicana Adriana Garcia, de 30 anos, morreu após sofrer complicações durante a realização de um procedimento estético em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México. A tragédia causou forte comoção nas redes sociais, onde a criadora de conteúdo reunia mais de 50 mil seguidores entre o TikTok e o Instagram ao compartilhar publicações sobre beleza, estilo de vida, viagens e momentos ao lado da família.

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Mãe de uma menina de 6 anos, figura frequente em suas publicações, Adriana também mantinha parcerias comerciais no setor de moda, como a marca de itens de luxo Drop Shop, que usou os perfis oficiais para lamentar publicamente a perda. Após a confirmação do óbito, as últimas fotos e vídeos postados pela influenciadora foram tomados por milhares de mensagens de seguidores e amigos em choque, que prestaram homenagens e desejaram condolências aos familiares e à filha da jovem.

Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

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As causas exatas do óbito durante a cirurgia estética ainda não foram esclarecidas de forma definitiva. Diante da repercussão do caso, o secretário de Saúde de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informou que a ocorrência será formalmente investigada pelo Ministério Público local, órgão responsável por apurar se houve negligência ou imperícia e determinar as reais circunstâncias da morte.